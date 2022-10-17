AirAsia宣布台北、高雄將直飛吉隆坡 單程售價3030元起

AirAsia今(17)日宣布，2022年11月12日正式復飛高雄-吉隆坡航班、並於2022年12月1日復飛台北-吉隆坡航班，台灣人喜歡的馬來西亞旅遊景點沙巴，也將於2022年12月10日復航，即日期至2022年10月23日販售，開飛價格單程未稅3030元起。

AirAsia表示，2020年3月底因為COVID-19疫情衝擊，AirAsia集團班機陸續停飛至今，疫情前AirAsia在台灣總共有14條直飛航線，每周超過88個航班，受疫情影響台灣航線全面停班，睽違兩年半AirAsia班機即將再度降落台北桃園與高雄國際機場，帶領台灣旅客探索東南亞。

AirAsia表示，台北-馬來西亞航線於今日開始販售，台北-吉隆坡單程未稅3230元起，可購買旅行期間2022年12月1日至2023年3月25日的航班。高雄-吉隆坡單程未稅3030元起，可購買旅行期間2022年11月12日至2023年10月28日的航班。台北-沙巴單程未稅3030元起，可購買旅行期間2022年12月10日至2023年10月28日的航班。

AirAsia說，除了台北、高雄直飛航線開賣外，為了讓台灣旅客可以從吉隆坡銜接到其他東南亞旅遊地旅行，馬來西亞、菲律賓和泰國在內的多個東盟目的地的航班座位提供8折起優惠，長途目的地如從吉隆坡飛往墨爾本、柏斯、雪梨、奧克蘭，單程票價559馬幣起。若選擇搭乘豪華平躺座位從，單程票價則1799 馬幣起。

AirAsia集團首席商長Karen Chan表示，今天宣布即將復飛台北、高雄這兩個馬來西亞人也很喜歡的旅遊目的地；為了下個月開始到年底的跨年以及農曆過年旅行旺季，除了重新復飛的台北/高雄航線提供開飛價格之外，其他航線也提供8折的優惠；希望能讓受疫情阻擾無法順利回家與家人團聚的旅客可以順利返家。