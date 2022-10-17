影／宜蘭大同鄉254人凌晨全數脫困 王國材說明救援過程

連日豪雨，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，經公路總局逐一盤點受阻車輛計有客運2部、中巴2輛、小客車84輛(含小孩10人)，人員總數共254人，凌晨零時50分已經全數脫困。

立法院交通委員會進行交通部業務報告，交通部長王國材表示，鐵路現在剩下平溪線，預計中午以前會通車，其他包括高鐵、台鐵都順暢，公路部分，昨天最嚴重就是北橫，在台7線87.5K，還有台7甲0.5K處，因為兩端整個剛好把約有88部車子阻礙在中間，裡面共有254人。

王國材說，本來有一個方案是就地安置，但是因為昨天的雨下得很大，怕邊坡也會對這254個民眾產生危險，所以昨晚跟公總做決定，全力徹夜搶通，讓受困民眾趕快出來，不要讓民眾在北橫路邊發生危險。

王國材表示，公總就用兩組人力就是兩端推土機搶通，在凌晨零點時，打出一條便道，所以總共有兩輛中巴、兩輛遊覽車；還有84輛小汽車，全部透過台7甲0.5K處，轉宜蘭51鄉道到宜蘭，等於今天凌晨大概凌晨50分時，所有車輛都已經撤離到安全的地方。

他說，公總團隊大概在昨日下午4時就開始搶修，希望大家民眾能夠趕快到安全的環境，雖然搶通便道，但還有要整理的部分，大概在今天中午以前，會把土清除掉了。

至於昨日行政院長蘇貞昌在中央災害應變中心與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林會中提出希望加速台7線搶通，蘇揆3度詢問是哪個路段，林姿妙一時答不出，看資料才說「86K道路中斷」，被視為對林的「隨堂考」，而當時也有交通部官員在場；王國材對此表示，不管中央或地方都非常關心，尤其這次重點在宜蘭大同鄉，大家都是很努力要把受困遊客送回安全的地方，中央與地方都是一致的。