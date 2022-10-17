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汐止人氣炸！上班塞車「交通全面癱瘓」 新北警曝原因

氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市持續降雨，圖為16日民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。 中央社
台北市持續降雨，圖為16日民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。 中央社

連日來尼莎颱風的外圍環流與東北季風形成「共伴效應」，造成台灣北部、東北部和東半部降下驚人雨量，雖目前尼莎颱風逐漸遠離台灣，但有氣象專頁提醒，北部強降雨仍會持續，「大雨還沒結束，真正的共伴才正要開始。」引起不少北部民眾哀聲連連，中南部民眾則笑稱「完全無感」。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（17）日發布貼文表示，尼莎颱風引發的共伴效應尚未結束，今（18）日因涼冷空氣南下，可能為大台北、宜蘭一帶帶來強降雨，尤其蘇花公路沿線、冬山、南澳等地將有劇烈雨勢。貼文也提醒，冷暖空氣交會對峙的位置會決定降雨地點，民眾可參考雷達回波圖確認。

許多北部網友受連日大雨所苦，「林口快發霉了....」、「今天宜蘭時雨量真的有夠扯」、「然後明天還要上班QQ」、「新北金山雨超狂」、「北部人已崩潰邊緣」、「這種天氣，北部上班上課超想哭」。

然而不少中南部網友表示根本無感，「台南完全沒有颱風的感覺！」、「台中表示無感」、「高雄2天下了0.00000001毫米雨量」、「台中海線無風無雨，天空也沒有任何一朵雲」、「高雄目前熱到吹冷氣中～」。更有網友苦笑說，「一個台灣兩個世界」、「可不可以分南部一點點就好」。

尼莎颱風 共伴效應 東北季風

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