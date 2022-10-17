豪雨阻交通 4路段坍方受阻 2台鐵支線交通中斷

尼莎颱風來襲，不少路段交通中斷，包括公路、鐵路都傳災情。

根據最新公路總局道路災情彙報，預警性封閉路段2處，包括花蓮縣秀林鄉台8線114.6K至167.1K(關原至天祥路段)，預計17日中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施；另有台東縣海端鄉台20臨105線25K~44K (天池~向陽路段)，預計17日17時解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業。

公路總局表示，災阻路段有4處，包括桃園市復興區台7線49.8K(大曼)坍方阻斷，封閉47K至50K路段至18日12時；宜蘭縣大同鄉台7線86.5K、86.7K、86.9K、87.3K(英士路段)4處坍方泥流阻斷，預計於17日12時搶通。

另有宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至0.5K(百韜橋)坍方阻斷，預計17日10時搶通；台東縣海端鄉台20線181K (霧鹿附近)落石阻斷，預計17日10時搶通。

而鐵路也有受阻路段，台鐵表示，平溪線三貂嶺-菁桐(列車延誤 (Delay))，昨日上午三貂嶺站至菁桐站間路線中斷，今搶救不及，南下/北上列車有延誤情形，受影響車站包括三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐；另瑞芳站至八斗子站間目前路線中斷，南下/北上列車有延誤情形，受影響車站包括瑞芳、海科館、八斗子。