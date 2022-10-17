「共伴效應」北台豪雨濕涼到周三 吳德榮：今越晚越冷

「中颱尼莎」向西南西，往西沙島海面進行。雖漸行漸遠，但其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，今日仍在北部、東半部帶來「致災」降雨的機率；台灣附近也因「共伴效應」氣壓梯度增大，帶來強風的威脅；東北季風後有冷空氣南下，北台轉濕冷。都需謹慎防範、因應。

中央氣象局表示，今日受到東北季風及颱風外圍環流影響，各地天氣轉涼；台灣桃園以北及東北部地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨；明(18)日東北季風影響，各地天氣較涼。

氣象局預估，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，中南部山區午後亦有零星短暫陣雨；今、明兩天台灣各沿海地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

氣象局表示，受到東北季風及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，氣象局針對大台北、宜蘭、台東地區、恆春半島及屏東山區發布豪雨特報，連日降雨山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，並請避免前往山區活動，低窪地區請慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，從前(15)日至今(17日)晨4時北部、東半部已有大量降雨，最大累積雨量為台北擎天崗的1230毫米。今日因「共伴效應」，北部、東半部仍有明顯降雨，規模雖略減小，但累積多日的大量降雨，陸續還會有一些災情發生，尤其北部、東半部山區仍要防範坍方、落石、土石流。中南部大致好轉，山區偶有局部短暫雨。

吳德榮說，台灣附近「氣壓梯度」增大，各地風力逐漸增強，應慎防強風所帶來的災害。冷空氣南下，各地氣溫降，北台愈晚愈冷，其他地區略轉涼。各地區氣溫：北部25降至18度，中部20至28度，南部22至32度，東部19至29度。

他說，明(18)日北部、東北部仍有局部雨，中南部晴時多雲，北台濕冷，中南部早晚偏冷；平地最低氣溫約降至17度左右。周三至周五(19至21日)天氣好轉，各地晴時多雲，東北部有局部短暫雨的機率；周三各地早晚偏冷、周四、五氣溫漸升，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮表示，周六、下周日(22、23日)水氣漸增，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，桃園以南晴時多雲。