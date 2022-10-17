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健康你我他╱執子之手偕老 幸福超越性福

聯合報／ 文．圖╱脆脆鵝（高市楠梓）
老夫老妻，有你有我真好。圖╱脆脆鵝提供
老夫老妻，有你有我真好。圖╱脆脆鵝提供

有人陪伴的感覺很好，在溫馨的家園裡，自在歡喜的活著，不管另一半在屋子裡的哪一個角落，心裡很清楚「這裡有我，也有他」，兩人世界裡不會去干涉對方，平淡生活中已習慣有彼此的存在，「信賴」是維繫夫妻關係的重要基石。

卅多年相處，對身邊這個人的個性、行為已瞭若指掌，年輕時照顧孩子，忙於工作，常會因對方一句不客氣言語，就被起伏不定的情緒左右。隨著歲月流逝，孩子離巢，偌大的屋子裡只剩下兩個相依相守的人，還吵嗎？徒然浪費力氣罷了。

每天下班後，就開始了一成不變的互動模式，一起吃飯、聊著工作和孩子的近況。平時會一起爬山、逛街，偶爾也充當車床族，省下費用慰勞一下五臟廟。有空時一起到公園散步，我總會想起昔日的醬菜廣告，一對老夫妻互相提醒：「老耶，明啊仔愛甲菜喔。」愈趨平淡的生活中，愈能感受幸福的況味。

我們出門時從來不會牽手曬恩愛，心裡卻清楚身邊的那個人給足了心靈的踏實感，也成就了完美人生，因為有彼此，我們成為夫妻、父母，未來即將晉升為阿公阿嬤。

夜裡，當熟悉的鼾聲響起，那是陪伴我入眠的天籟之音，精神的滿足早已超越了生理需求，即便只是短暫感受到的手心熱度，都提醒著自己：共用雙人枕頭到終老，就是最幸福浪漫的事。

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