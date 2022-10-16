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尼莎颱風降雨灌北台灣 水利署：雙北5區淹水一級警戒

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
受到颱風「尼莎」外圍環流影響，水利署針對台北市、新北市5個地區發布淹水一級警戒。圖為民眾外出撐傘遮雨。記者林伯東／攝影
受到颱風「尼莎」外圍環流影響，水利署針對台北市、新北市5個地區發布淹水一級警戒。圖為民眾外出撐傘遮雨。記者林伯東／攝影

尼莎颱風逐漸遠離台灣，中央氣象局於晚上8點半解除海上颱風警報，但外圍環流仍為北部、東部地區帶來強降雨，稍早水利署針對台北市大安、松山、南港，和新北市五股、汐止共5處，發布淹水一級警戒，請民眾特別留意。

水利署今天晚上9點指出，新北市汐止區淹水一級警戒（社后橋站6小時雨量226mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，包含樟樹里、環河里、中興里、厚德里、北山里、江北里、鄉長里、福山里、橫科里、保長里、長安里、長江街、汐萬路、大同路、樟樹路、長興街，建議立刻應變若發生淹水情況。

五股區也是淹水一級警戒（蘆洲站6小時雨量131.5mm），包含更寮里、五福里、五股里、興珍里、成泰里、福德里、成州里、成德里、集福里、德音里、環河路、成泰路、中興路、四維路、新五路、凌雲路。

台北市部分，大安區淹水一級警戒（松山站6小時雨量168mm），包含學府里、德安里、民炤里、建安里、龍門里、仁愛里、古莊里、民輝里、光武里、和安里、芳和里、群賢里、福住里、仁愛路圓環、基隆路三段。

松山區淹水一級警戒（民生國中站6小時雨量195.5mm），包含中華里、慈祐里、民福里、中正里、美仁里、莊敬里、新益里、精忠里、龍田里、中崙里、東光里、東昌里、敦化里、敦化北路與南京東路口。

南港區也是淹水一級警戒（玉成站6小時雨量195mm） ，包含中研里、中南里、仁福里、合成里、成福里、西新里、新光里、聯成里、九如里、三重里、經貿一路、研究院路一段、忠孝東路七段、東新街。

淹水 雨量 尼莎颱風 水利署 氣象局

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