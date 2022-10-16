尼莎增強轉為中颱 雨彈襲北市擎天崗「累積999毫米雨量」

中央氣象局表示，尼莎颱風持續增強變胖，今晚升級為「中度颱風」，但因逐漸遠離台灣，今晚8時30分正式解除海上颱風警報，今晚到明天北北基桃跟宜蘭仍要注意較大雨勢，甚至有局部豪雨跟大雨，目前台北市擎天崗已累積999毫米。

中度颱風尼莎今晚8時位於鵝鑾鼻西南方約320公里，以每小時15公里速度，向西南西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎強度增強，已經變成中度颱風，但暴風半徑脫離台灣近海，因此今晚8時30分已解除海上颱風警報，然而台灣仍有風雨，桃園以北地區，尤其是大台北、基隆北海岸、宜蘭地區，今晚到明天仍有局部大雨或豪雨，東半部由於偏東南風影響，迎風面有間歇性降雨。

氣象局統計，15日凌晨0時到今天晚上8時為止，較明顯降雨在迎風面北部跟東半部，其中大台北、宜蘭和花蓮山區降雨最為明顯，截至今晚8時30分為止，累積雨量最大為台北市擎天崗999毫米，宜蘭縣大同鄉樂水分校974毫米雨量，都接近1000毫米。新北汐止、基隆五堵、桃源復興都有超過500毫米累積雨量。

徐仲毅表示，明天颱風逐漸遠離到東沙島海面，但東北季風增強，雨勢集中桃園以北跟宜蘭，仍有局部大雨或豪雨，東半部跟其他地區也有降雨。周二、三水氣逐漸減少，但東北季風影響，迎風面北部跟東半部仍會降雨，桃園以北也有雨勢，其中大台北山區、基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢。周四至周日東北季風減弱，環境偏東風，大台北東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。

徐仲毅表示，今天觀測最大陣風為雲林以北、恆春半島跟外島，普遍有9到10級強陣風，蘭嶼今天有11級強陣風。颱風逐漸往東沙島海面移動，明天東北季風增強，明後天強風比今天更大，台南以北、恆春半島跟外海有9到12級強陣風。