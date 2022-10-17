解封了還不快換護照！「韓式證件照」讓你美如芭比 台北5間精選店家

韓式證件照跟台拍有何不同？

新冠肺炎疫情告一段落，全球邊境陸續解封，疫情前台灣不少年輕人喜歡去韓國旅遊順便拍證件照，主要是因為韓國拍證件照從妝髮造型到拍照修圖都有專業團隊包辦服務，成品就像美拍套濾鏡，還不會被海關退貨！

如今台灣也有許多專門拍攝韓式證件照的店家，讓你不必飛出國就能一條龍享受如在韓國的服務，重點格式都符合台灣證件的規範。

究竟韓式證件照有哪些優點，值得大眾願意多花錢，就是想擁有美美的大頭貼照呢？以下三點是韓式證件照與台拍證件照最大差異。



image source：示意圖/flickr 玄 史生

有妝髮造型設計

基本上台灣傳統照相館並不會附妝髮、服裝，頂多準備梳子給民眾整理儀容，接著就直接進入拍攝，而韓式證件照主打會有化妝師替你弄妝髮，有些甚至還會提供系列服裝（襯衫、西裝外套），讓民眾不必自行準備，也不用擔心自己是化妝殘手，就能有完美的造型拍出美美證件照。

延伸閱讀：這麼可愛一定是男生！建中郭雪芙學士照引網暴動 自曝爆紅心聲

後製修圖技術

以往台灣傳統證件照在修圖方面，頂多微調光線、柔膚，很少會針對細節調整，因此拍出來的照片，總是讓人不敢把證件拿出來，堪稱黑歷史。但韓式證件照會有專人快速修圖，針對輪廓、膚色、髮色以及五官都能微調，有些店家甚至還會主打一對一修到好服務，是韓式證件照最打動人心的優點。

延伸閱讀：網紅業配遭質疑修圖造假！網友怒轟：敗光好感度

打光方式不同

在台灣拍傳統拍證件照，多數攝影師都是直接在背景架燈，然後前方再打一個反光燈，稱作「反光傘控燈法」，但這種打光法會讓人臉部陰影不見，缺乏立體感。而韓式證件照則是使用「蝴蝶光」打法，可讓光線柔和地保留住臉部陰影，使五官看起來更立體，自然民眾就能拍出美照。



延伸閱讀：小S「張嘴熟睡醜照」遭瘋傳！網友見盜圖笑瘋：詐騙集團好壞

證件照也想美美的！

韓式證件照有這麼棒的優點，加上現在台灣已正式解封邊境，啟動邊境「0+7」新制，民眾都等不及想飛出國度假，尤其在換發護照現場，就有網友分享現場人潮爆滿！

既然都準備要換護照飛出國了，那麼證件照一點都不能馬虎！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出台北5家網路上討論度最高的韓式證件照店家，讓你趁這次直接換上，自信秀出美美護照給海關看！

image source：Qoopio大研創意





5. SEOULFUL STUDIO

位於新北永和的SEOULFULSTUDIO，是兩位韓國老闆來台創立的工作室，特別使用從韓國空運來的裝備提升質感，拍攝氛圍彷彿在韓國般，最後成品包裝還會附上一首老闆認為很適合你的歌曲，十分有趣溫馨。

去過的網友分享：「圖修的很自然，包裝也很讚」、「現場氛圍跟招呼的感覺非常舒適、「照片品質很好，把我修的好美」、「修圖修得好又自然！ 態度也很好！ 」、「成品出來真的超級超級滿意，氛圍人像都修飾得很好」。

延伸閱讀：長輩拍照還在比倒V？ 「反手摀嘴」才是最新王道 太妍、金采源都在跟風拍

image source: Seoulfulstudio

4. 湯 .TANG PHOTO

位於松山區的湯 .TANG PHOTO屬於個人工作室，不少網紅明星找他們合作拍攝形象照，其中韓式證件照甚至還提供獨家到府拍攝服務，但價格偏高，且照片僅供電子檔，需自行找照相館洗出來，修圖部分可免費調整三次。

拍過的都說讚：「攝影師會試著引導放鬆臉部表情，成果也令人很滿意」、「造型攝影很專業，該有的細節都會注意」、「整體拍攝過程感受良好，照片非常滿意」、「照片拍攝後修圖溝通也很順暢」。

延伸閱讀：更新完就像換新iPhone！照片去背、自訂鎖定畫面...蘋果iOS16必學「15個新功能」

3. Ohmo Studio 奧莫韓式照相館

位於板橋的奧莫照相館也是小型工作室，從妝髮、拍攝、修圖到取件都是一站式服務，且距離江子翠捷運站近，交通來說相當方便，至於成品部分，基本上當天就能拿到照片，實體和電子檔都有，修圖也被客戶稱讚很自然。

評論五星好評：「妝髮自然又不失精緻，每個點都很到位」、「攝影師很有互動感不會尷尬，照片修完真的超美」、「過程中都可以溝通，照片成品效果自然滿意」、「風格自然，攝影師會引導，修圖也滿快速」。

延伸閱讀：邊境明解封！「換護照」人潮塞爆外交部 網曝1招免排隊：10分鐘內搞定

2. qoopio 大研創意

大研創意在景美、中山都有分店，其中被封為最美里長參選人的紫瑜，形象照就是找大研創意拍攝的！針對韓式證件照部分，基本上當天就能取件，但修圖部分僅免費調整一次，不過免付訂金就能預約這點，對消費者來說相對方便又快速。

網友留言推薦：「修圖跟拍照都很快速，成果很好看也很自然」、「新工作臨時需要大頭照，大妍很貼心當日就能取件」、「拍攝以及化妝還有後製的人員都非常的專業」、「拍攝過程很放鬆，後期溝通也很順暢，照片效果很滿意」。

延伸閱讀：更新／逼瘋中國網友「最美證件妹」！搶進東奧的台妹吳佳穎是誰？

image source: Qoopio大研創意

1. Holo+FACE

Holo+FACE可說是最具規模連鎖的韓式證件照店家品牌了，分店不只台北中山、板橋、大安有店面，連高雄、台中也都有門市，預約拍攝採免付訂金方式，還可刷卡開發票，重點是價格不貴，修圖部分更是採一對一修到你滿意為止，如此高CP值的服務，難怪是網路聲量NO.1。



去過都想逗相報：「攝影師很會引導，修圖師很仔細，整體體驗下來很喜歡」、「每個流程服務都非常專業，成品也很喜歡很滿意」、「攝影師會引導客人拍照，讓人比較不緊張」、「客製化修圖的部分真的超貼心」。

延伸閱讀：把重要的照片洗出來，女孩都該有一台的隨身相印機大比拼

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月12日至2022年10月11日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台北韓系證件照』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之延伸討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統