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一張圖看天氣！尼莎颱風+東北季風雙重影響 這日低溫跌破20度

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
受到輕度颱風「尼莎」外圍環流影響，中央氣象局針對台北市發布超大豪雨警報，圖為民眾外出撐傘遮雨。記者林伯東／攝影
受到輕度颱風「尼莎」外圍環流影響，中央氣象局針對台北市發布超大豪雨警報，圖為民眾外出撐傘遮雨。記者林伯東／攝影

中央氣象局表示，尼莎海上颱風警報將於今晚解除，不過周一颱風外圍環流及東北季風增強影響，桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，留意局部大雨或豪雨，周二雨勢才會漸緩；周一至周三東北季風影響，天氣較涼。

氣象局提醒，周一、周二東北風明顯偏強，台南以北沿海、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有9至12級的強陣風，東半部沿海地區及西半部內陸有8至9級強陣風，沿海風浪大且有長浪，避免前往海邊活動。

氣象局表示，周一東北季風增強及尼莎颱風外圍環流影響，桃園以北、宜蘭降雨仍明顯，有局部大雨或豪雨，其他地區有局部短暫陣雨。 各地氣溫下降，尤其北部及東北部降溫明顯，晚上低溫約20度。

周二、三東北季風影響，降雨漸趨緩，桃園以北及宜、花局部短暫雨，台東零星雨，其他地區多雲到晴。午後中南部山區有零星陣雨，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有較大雨勢。北台灣低溫約18、19度，高溫約20至22度，整天涼。中南部、花東早晚亦涼，低溫約20至22度。東北季風影響期間，風力明顯偏大，沿海浪亦大。

周四基隆北海岸及宜、花局部雨，大台北、台東零星雨，其他地區多雲到晴，中南部山區午後零星陣雨。周五至周日基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島局部雨，桃園以南大致為多雲可見陽光。

氣象局提醒，17日、18日東北風明顯偏強，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。台灣各沿海地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，19日北部、東半部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖仍有長浪發生的機率，避免前往海邊活動。

氣象局說，連日降雨，山區土石易崩落，非必要請盡量減少前往山區活動。另外，菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的機率，要留意氣象局發布最新天氣資訊。

中央氣象局預報未來一周天氣，中央氣象局表示，周一颱風外圍環流及東北季風增強影響，桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，周二雨勢才會漸緩。圖／氣象局提供
中央氣象局預報未來一周天氣，中央氣象局表示，周一颱風外圍環流及東北季風增強影響，桃園以北及宜蘭降雨仍明顯，周二雨勢才會漸緩。圖／氣象局提供

氣象局 東北季風 尼莎颱風 低溫 豪雨

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