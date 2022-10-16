尼莎海警預估今晚8時30分解除 北北基桃宜明天仍要嚴防豪大雨

輕度颱風尼莎持續威脅台灣天氣，中央氣象局表示，今晚到明天北北基桃及宜蘭仍要嚴防豪大雨，尤其明天東北季風南下，迎風面降雨又會趨於明顯，颱風逐漸遠離，預估今晚8時30分解除海警，但受東北季風影響，明天風浪反而更大， 沿海空曠地區跟外島易有9至12級強陣風，內陸風勢也大，天氣也會轉涼。

尼莎颱風今天下午5時位於鵝鑾鼻的南南西方300公里處，以每小時16公里速度向西轉西南西進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎目前以西往西南方向朝著東沙島海面移動，威脅巴士海峽及東沙島海面，附近航行作業船隻要嚴加戒備。過去三小時颱風強度變化不大，但往西移動過程中可能增強、暴風圈擴大。

氣象局統計，昨天零時到今天下午5時，主要降雨以迎風面北部、東半部為主，尤其是新竹以北跟宜蘭花蓮山區，累積雨量最大發生在宜蘭縣大同鄉樂水分校有972.5毫米，其次是台北市擎天岡891毫米，桃源復興也有551毫米。

此次短延時強降雨也很明顯，最大時雨量出現在宜蘭樂水分校116毫米，桃園、花蓮也有85毫米以上。

徐仲毅表示，目前降雨從西半部逐漸往北移，主要雨帶在基隆北海岸、大台北、東半部地區，雨勢比上午緩和，但斷斷續續降雨，今天因外圍環流跟東北季風增強影響，北部、東半部雨勢明顯 ，但隨著颱風西移，明後兩天雨勢偏向東北季風影響，主要落在北部、東半部，最主要顯著降水在桃園以北跟宜蘭地區，尤其是北海岸跟大台北山區，此外桃園以北跟宜蘭明天仍有局部大雨或豪雨。

周二水氣明顯減少，北部、東半部地區仍有下雨情況，但相對緩和，留意大台北山區、基隆北海岸跟宜蘭有較大雨勢。

徐仲毅說，今天較大陣風出現在雲林以北跟外島地區，恆春半島風勢也較大，出現9到10級強陣風，蘭嶼也有11級強陣風。 明天颱風進入東沙島海面遠離台灣，但東北季風增強，明後天風力反而比今天還大，台南以北、恆春半島跟外島可能有9到12級強陣風，靠近內陸也有較強陣風。

此外東北季風增強，北台灣明天明顯降溫，徐仲毅說，說，18日一整天到19日清晨溫度最低，中部以北及東北部地區低溫僅18、19度 其他地區低溫21、22度，20日東北季風才會明顯減弱。