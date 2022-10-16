快訊

尼莎颱風狂發威 超大豪雨「紫爆」警戒今晚擴大到4縣市

整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼莎海警預估今晚8時30分解除 北北基桃宜明天仍要嚴防豪大雨

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
尼莎颱風今天下午5時位於鵝鑾鼻的南南西方300公里處，以每小時16公里速度向西轉西南西進行。圖／氣象局提供
尼莎颱風今天下午5時位於鵝鑾鼻的南南西方300公里處，以每小時16公里速度向西轉西南西進行。圖／氣象局提供

輕度颱風尼莎持續威脅台灣天氣，中央氣象局表示，今晚到明天北北基桃及宜蘭仍要嚴防豪大雨，尤其明天東北季風南下，迎風面降雨又會趨於明顯，颱風逐漸遠離，預估今晚8時30分解除海警，但受東北季風影響，明天風浪反而更大， 沿海空曠地區跟外島易有9至12級強陣風，內陸風勢也大，天氣也會轉涼。

尼莎颱風今天下午5時位於鵝鑾鼻的南南西方300公里處，以每小時16公里速度向西轉西南西進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎目前以西往西南方向朝著東沙島海面移動，威脅巴士海峽及東沙島海面，附近航行作業船隻要嚴加戒備。過去三小時颱風強度變化不大，但往西移動過程中可能增強、暴風圈擴大。

氣象局統計，昨天零時到今天下午5時，主要降雨以迎風面北部、東半部為主，尤其是新竹以北跟宜蘭花蓮山區，累積雨量最大發生在宜蘭縣大同鄉樂水分校有972.5毫米，其次是台北市擎天岡891毫米，桃源復興也有551毫米。

此次短延時強降雨也很明顯，最大時雨量出現在宜蘭樂水分校116毫米，桃園、花蓮也有85毫米以上。

徐仲毅表示，目前降雨從西半部逐漸往北移，主要雨帶在基隆北海岸、大台北、東半部地區，雨勢比上午緩和，但斷斷續續降雨，今天因外圍環流跟東北季風增強影響，北部、東半部雨勢明顯 ，但隨著颱風西移，明後兩天雨勢偏向東北季風影響，主要落在北部、東半部，最主要顯著降水在桃園以北跟宜蘭地區，尤其是北海岸跟大台北山區，此外桃園以北跟宜蘭明天仍有局部大雨或豪雨。

周二水氣明顯減少，北部、東半部地區仍有下雨情況，但相對緩和，留意大台北山區、基隆北海岸跟宜蘭有較大雨勢。

徐仲毅說，今天較大陣風出現在雲林以北跟外島地區，恆春半島風勢也較大，出現9到10級強陣風，蘭嶼也有11級強陣風。 明天颱風進入東沙島海面遠離台灣，但東北季風增強，明後天風力反而比今天還大，台南以北、恆春半島跟外島可能有9到12級強陣風，靠近內陸也有較強陣風。

此外東北季風增強，北台灣明天明顯降溫，徐仲毅說，說，18日一整天到19日清晨溫度最低，中部以北及東北部地區低溫僅18、19度 其他地區低溫21、22度，20日東北季風才會明顯減弱。

東北季風 尼莎颱風 氣象局

延伸閱讀

受颱風「尼莎」外圍環流影響 台北市超大豪雨警報

颱風尼莎又大一圈 台北宜蘭山區總雨量上修「預測破千」

輕度颱風尼莎帶來雨勢 怕漲價民眾冒雨買蔬果

輕颱尼莎帶來豪雨！北市下午關閉河岸水門 車主快移車

相關新聞

尼莎海警預估今晚8時30分解除 北北基桃宜明天仍要嚴防豪大雨

輕度颱風尼莎持續威脅台灣天氣，中央氣象局表示，今晚到明天北北基桃及宜蘭仍要嚴防豪大雨，尤其明天東北季風南下，迎風面降雨又...

尼莎颱風狂發威 超大豪雨「紫爆」警戒今晚擴大到4縣市

中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、桃園市山區市及新北市（汐止區）有局部大豪雨或超大...

整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課

受到輕度颱風尼莎及東北季風雙重影響，全台都有降雨，明天（17日）東北季風增強，颱風偏西移動，雨區集中在北台灣，桃園以北、北海岸、東北部更會出現局部大雨、豪雨，北海岸、東北部、大台北山區都可能持續降雨。

颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 氣象局曝雨勢這天才會緩和

中央氣象局持續對輕度颱風尼莎發布海上警報，加上東北季風雙重影響，今天全台有雨，新竹以北山區、宜蘭花蓮山區最明顯，明天北海...

每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

「小酌怡情」是許多嗜好杯中物者常說的話，甚至還會拿「喝點酒有益健康」來安慰自己。但國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東則示警...

尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

輕度颱風尼莎為台灣帶來豪大雨，農委會發布土石流「紅色警戒」16條，分布於宜蘭縣、桃園市、新北市等3縣市3鄉6村，「黃色警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。