整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課
受到輕度颱風尼莎及東北季風雙重影響，全台都有降雨，明天（17日）東北季風增強，颱風偏西移動，雨區集中在北台灣，桃園以北、北海岸、東北部更會出現局部大雨、豪雨，北海岸、東北部、大台北山區都可能持續降雨。
為防豪雨致災，全台各縣市政府始宣布明（17）日停止上班上課情形，統整如下：
|縣市
|10月17日是否停止上班上課
|北部地區
|基隆市
|尚未宣布
|臺北市
|正常上班上課，山區學校自行決定
|新北市
|尚未宣布
|桃園市
|復興區後山三里（三光、高義、華陵）停止上課，但照常上班
|新竹市
|尚未宣布
|新竹縣
|尚未宣布
|中部地區
|苗栗縣
|尚未宣布
|臺中市
|尚未宣布
|彰化縣
|尚未宣布
|雲林縣
|尚未宣布
|南投縣
|尚未宣布
|南部地區
|嘉義市
|尚未宣布
|嘉義縣
|尚未宣布
|臺南市
|尚未宣布
|高雄市
|尚未宣布
|屏東縣
|尚未宣布
|東部地區
|宜蘭縣
|大同鄉大同國中、大同鄉四季國小、大同鄉南山國小、大同鄉大同國小樂水分校，全都停止上班、停止上課
|花蓮縣
|尚未宣布
|臺東縣
|尚未宣布
|外島地區
|澎湖縣
|尚未宣布
|連江縣
|尚未宣布
|金門縣
|尚未宣布
|相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形」
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