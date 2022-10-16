快訊

尼莎颱風狂發威 超大豪雨「紫爆」警戒今晚擴大到4縣市

整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課

整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市持續降雨，民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。中央社
台北市持續降雨，民眾在中正區街頭撐傘遮擋雨勢。中央社

受到輕度颱風尼莎及東北季風雙重影響，全台都有降雨，明天（17日）東北季風增強，颱風偏西移動，雨區集中在北台灣，桃園以北、北海岸、東北部更會出現局部大雨、豪雨，北海岸、東北部、大台北山區都可能持續降雨。

為防豪雨致災，全台各縣市政府始宣布明（17）日停止上班上課情形，統整如下：

縣市10月17日是否停止上班上課
北部地區
基隆市尚未宣布
臺北市 正常上班上課，山區學校自行決定
新北市尚未宣布
桃園市復興區後山三里（三光、高義、華陵）停止上課，但照常上班
新竹市尚未宣布
新竹縣尚未宣布
中部地區
苗栗縣尚未宣布
臺中市尚未宣布
彰化縣尚未宣布
雲林縣尚未宣布
南投縣尚未宣布
南部地區
嘉義市尚未宣布
嘉義縣尚未宣布
臺南市尚未宣布
高雄市尚未宣布
屏東縣尚未宣布
東部地區
宜蘭縣大同鄉大同國中、大同鄉四季國小、大同鄉南山國小、大同鄉大同國小樂水分校，全都停止上班、停止上課
花蓮縣尚未宣布
臺東縣尚未宣布
外島地區
澎湖縣尚未宣布
連江縣尚未宣布
金門縣尚未宣布
相關資訊來源，請見「行政院人事行政總處天然災害停止上班及上課情形

尼莎颱風

延伸閱讀

宜蘭桃園累積雨量居前10名 大同鄉734毫米最多

明天要上課！北市24小時雨量未達停班課標準 山區校可自定

尼莎颱風挾致災豪雨 桃園復興3里明停課不停班

超大豪雨侵襲台7線多處坍方 宜蘭大同鄉明天4校停課

相關新聞

尼莎海警預估今晚8時30分解除 北北基桃宜明天仍要嚴防豪大雨

輕度颱風尼莎持續威脅台灣天氣，中央氣象局表示，今晚到明天北北基桃及宜蘭仍要嚴防豪大雨，尤其明天東北季風南下，迎風面降雨又...

尼莎颱風狂發威 超大豪雨「紫爆」警戒今晚擴大到4縣市

中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、桃園市山區市及新北市（汐止區）有局部大豪雨或超大...

整理包／17日停班課看這裡！北市正常上班課 桃園3里、宜蘭4校停課

受到輕度颱風尼莎及東北季風雙重影響，全台都有降雨，明天（17日）東北季風增強，颱風偏西移動，雨區集中在北台灣，桃園以北、北海岸、東北部更會出現局部大雨、豪雨，北海岸、東北部、大台北山區都可能持續降雨。

颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 氣象局曝雨勢這天才會緩和

中央氣象局持續對輕度颱風尼莎發布海上警報，加上東北季風雙重影響，今天全台有雨，新竹以北山區、宜蘭花蓮山區最明顯，明天北海...

每天小酌有益健康？ 醫師打臉：風險遠超過「可能的好處」

「小酌怡情」是許多嗜好杯中物者常說的話，甚至還會拿「喝點酒有益健康」來安慰自己。但國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東則示警...

尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

輕度颱風尼莎為台灣帶來豪大雨，農委會發布土石流「紅色警戒」16條，分布於宜蘭縣、桃園市、新北市等3縣市3鄉6村，「黃色警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。