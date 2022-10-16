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尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

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尼莎颱風豪雨襲全台 7縣市發布93條土石流紅色及黃色警戒

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會水保局發布土石流「紅色警戒」16條，分布於宜蘭縣、桃園市、新北市等3縣3鄉6村。圖／取自農委會水保局網站
農委會水保局發布土石流「紅色警戒」16條，分布於宜蘭縣、桃園市、新北市等3縣3鄉6村。圖／取自農委會水保局網站

輕度颱風尼莎為台灣帶來豪大雨，農委會發布土石流「紅色警戒」16條，分布於宜蘭縣、桃園市、新北市等3縣市3鄉6村，「黃色警戒」77條，分布於台北市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、基隆市、新北市等7縣市14鄉35村。另外發布大規模崩塌「紅色警戒」1處，大規模崩塌黃色警戒1處。

16條土石流紅色警戒，分布於宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村，桃園市復興區三光里、華陵里，新北市瑞芳區上天里等。

77條土石流黃色警戒分布於台北市士林區溪山里，新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村，宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村，花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村，桃園市復興區羅浮里、高義里、義盛里，基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里，新北市三芝區店子里、圓山里，三峽區金圳里、插角里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區泰平里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、茄苳里、保新里、東山里，新店區雙坑里等。

大規模崩塌紅色警戒1處，分布於桃園市復興區華陵里等。大規模崩塌黃色警戒1處，分布於新竹縣尖石鄉秀巒村。

崩塌 土石流 尼莎颱風

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