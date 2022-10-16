人體超越音速！Red Bull Stratos平流層計畫十周年紀錄片首映

十年前「Red Bull Stratos平流層計畫」啟動，跳傘運動員Felix Baumgartner在全球數百萬人見證下，搭乘特製氦氣球與加壓艙起飛至離地39公里的平流層一躍而下，以超越音速的自由落體創下世界紀錄。這項計畫不僅是人類重要里程碑，啟發無數民眾對太空的興趣，更創下當時YouTube直播觀看紀錄。

奧地利跳傘運動員Felix Baumgartner（右）身著類似太空衣的防護裝備，在零下57度、幾乎沒有空氣的環境氣溫中一躍而下。圖／Red Bull提供。

睽違十年，最新紀錄片《Space Jump: How Red Bull Stratos captured the world's attention》（暫譯《太空跳傘：全球關注的平流層計畫》）將揭露從未公開的影像資料及觀點，重現「Red Bull Stratos平流層計畫」的熱血故事。在這部最新紀錄片中，不僅邀請到當時的團隊、產業學者、太空迷來首度分享這項計畫的意義，而創下紀錄的Felix Baumgartner也在影片中現身回憶。

跳傘運動員Felix Baumgartner（左）當年一舉打破人類史上載人熱氣球最高飛行高度、速度最快自由落體紀錄。圖／Red Bull提供。

「Red Bull Stratos平流層計劃」在2012年10月14日執行，43歲的跳傘員Felix Baumgartner身著類似太空衣的防護裝備，在零下57度、幾乎沒有空氣的環境氣溫中一躍而下，最後實際跳傘高度突破39公里、達39,045公尺，跳傘後最快的時速達到1,342.8 km/h，突破音速。在歷時4分22秒的自由落體後，Felix Baumgartner打開降落傘，在共計9分鐘後，平安降落在美國新墨西哥州的沙漠，一舉打破人類史上載人熱氣球最高飛行高度、速度最快自由落體紀錄。

跳傘運動員Felix Baumgartner在全球數百萬人見證下，搭乘特製氦氣球與加壓艙，起飛至離地39公里的平流層挑戰極限。圖／Red Bull提供。

跳傘運動員Felix Baumgartner自39,045公尺處一躍而下。圖／Red Bull提供。

在歷時4分22秒的自由落體後，Felix Baumgartner打開降落傘，共計9分鐘後，平安降落在美國新墨西哥州的沙漠。圖／Red Bull提供。

歷經超過五年的發展，「Red Bull Stratos平流層計畫」改變了全球太空防護技術的發展。當年使用的防護衣，除了確保跳傘員在高海拔的生命安全外，更兼具讓跳傘員靈活動作的便利性。技術總監 Art Thompson表示，「這個計畫對於下個世代在航太產業的教育影響極大，而當年我們在太空艙設計的維生系統技術及數據也被運用在包含U-2等高空偵察機上。」

透過超過上百萬個串流平台及全球77個電視頻道，「Red Bull Stratos平流層計畫」在當時的影像，持續震撼著全世界的人們，而當年在YouTube的直播影片，仍是該平台史上最高觀看次數的紀錄保持者。YouTube體育及新聞夥伴總監Tim Katz分享，「影片在首映後前幾週便創下超過1億次的播放次數，十年過去了，而至今的播放次數已累積超過十億！可見人們的興趣並未隨著時間而流逝，才能創下如此驚人的成績。」

為提供觀眾良好的觀影體驗，「Red Bull Stratos平流層計畫」將太空加壓艙打造成史上首個移動式直播串流控制室，遙控數個遠端攝影機。此類直播控制室的概念也被應用於現今美洲盃帆船賽、SailGP 國際帆船大獎賽等重要體育賽事中。

Felix Baumgartner至今仍是全球極為少數的直升機特技飛行員之一。圖／Red Bull提供。

當時的跳傘運動員Felix Baumgartner分享，「我們是個非常有遠見以及野心的團隊，將夢想轉換成現實。在經過多年的努力，我們成功了！我真的覺得大家一起創造了傳奇，因為每個人在這個計畫裡面都扮演了不可或缺的角色，因此Red Bull Stratos平流層計畫才會成功。十年過去了，是時候好好紀念了。」時至今日，Felix Baumgartner仍是在全球極為少數的直升機特技飛行員之一。

「Red Bull Stratos平流層計畫」證明了人類透過自由落體可超越音速，而為紀念十周年，《Space Jump: How Red Bull Stratos captured the world's attention》（暫譯《太空跳傘：全球關注的平流層計畫》）紀錄片即日起於Red Bull TV與全球同步公開，可直接下載Red Bull TV APP或至（https://www.redbull.com/int-en/discover）觀賞。