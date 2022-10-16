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颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 氣象局曝雨勢這天才會緩和

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部易有強降雨，氣象局也針對北部多個縣市發布豪雨及超大豪雨特報。記者曾原信／攝影
受輕颱尼莎外圍環流影響，北部易有強降雨，氣象局也針對北部多個縣市發布豪雨及超大豪雨特報。記者曾原信／攝影

中央氣象局持續對輕度颱風尼莎發布海上警報，加上東北季風雙重影響，今天全台有雨，新竹以北山區、宜蘭花蓮山區最明顯，明天北海岸、東北部、大台北山區都會持續出現較大雨勢。至於雨要下到何時？氣象局說， 18日後將緩和，但東半部及桃園以北地區仍有雨。

輕度颱風尼莎今天下午2時位於鵝鑾鼻南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風持續偏西往東沙島移動，現在正在侵襲巴士海峽，即將進入東沙島海面，附近航行作業船隻要嚴加戒備，過去3小時颱風強度跟半徑增強且增大，雖然是發布海警，但對陸地風雨影響很大。

根據雷達回波顯示，目前雨勢集中北台灣、宜蘭、花蓮北部，台東受外圍環流影響也有間歇性降雨，徐仲毅表示，今天因颱風外圍環流跟東北季風雙重影響，全台都有降雨，尤其新竹以北山區、宜蘭花蓮山區更明顯，明天東北季風增強，颱風偏西移動，雨區集中在北台灣，桃園以北、北海岸、東北部更會出現局部大雨、豪雨，北海岸、東北部、大台北山區都可能持續降雨。

至於雨要下到何時？徐仲毅說，18日後雨勢將明顯緩和，但東半部及桃園以北地區仍有明顯雨勢。

雖然颱風逐漸遠離，但隨著東北季風增強，各地風力加大，徐仲毅表示，今天雲林以北、恆春半島、外島有9到10級強陣風，蘭嶼今天也觀測到11級強陣風，17、18日東北季風增強，台南以北、恆春半島、外島將有9到12級強陣風。

徐仲毅表示，明天東北季風南下將明顯降溫，會持續到19日，溫度最低時間點是北台灣的18日一整天到19日清晨，中部以北、東北部低溫18、19度，其他地區低溫21、22度，北台灣一整天都偏涼，中南部地區也早晚涼，降溫有感。

輕度颱風尼莎今天下午2時位於鵝鑾鼻南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風尼莎今天下午2時位於鵝鑾鼻南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風尼莎今天下午2時位於鵝鑾鼻南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風尼莎今天下午2時位於鵝鑾鼻南南西方約260公里處，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站

尼莎颱風 東北季風 氣象局 豪雨

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