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尼莎颱風外圍環流影響 12縣市豪雨特報 超大豪雨持續
中央氣象局發布豪雨特報，尼莎颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市、宜蘭縣、桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市及新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨。
台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、桃園縣、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹縣、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。
氣象局說，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
超大豪雨：台北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區。
大豪雨：新北市山區、新竹縣山區。
豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣。
大雨：新竹縣、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。
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