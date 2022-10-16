宜蘭員山鄉溪洲淹水更嚴重持續上升 增派抽水機應戰

宜蘭超大豪雨溪水暴漲，蘭陽溪防水閘門遭民眾質疑延遲關閉，溪水倒灌造成宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區淹水，水利署第一河川局調派抽水機抽水，但下午水位仍持續上升，淹得比上午還嚴重，一河局繼續調派第三部抽水機應戰。

宜蘭半夜大雨，造成員山鄉七賢村溪洲地區大淹水。林姓民眾5點半起床，看淹水到80幾公分，道路與門前都淹了，眼看就要淹進家門，直指水利署第一河川局人員忘了關水閘門，還聽說閘門水位控制器被偷了，才導致水門沒能夠及時關閉；林家隔壁的老翁也說，這次的水淹得有點意外。

經濟部水利署表示，尼莎颱風共伴東北季風造成強降雨，昨晚到今天上午10時，降雨達800毫米，蘭陽溪主流水位高漲，水利署第一河川局於上午5時30分監測溪州閘門外水高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門，並於上午7時許內水高於外水時開啟水門，維持重力排水。

對於水利署第一河川局關閉時間的說法，林姓民眾大罵「卸責」，他表示，水都淹進來了，而且是屬於蘭陽溪水的「濁水」，第一河川局今天上午5時30分才關水門，太慢了；當地要淹到80公分，至少需要2個小時，大同山區昨天氣象預報雨勢「紫爆」，相關單位早就應該加強留意關閉水閘門才對。

第一河川局後來調兩部抽水機進行抽水，林姓民眾指出，下午淹水水位持續上升，淹到更高100公分，都快淹進家門，是抽水機太小了嗎？到底怎麼回事？