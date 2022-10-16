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宜蘭員山鄉溪洲淹水更嚴重持續上升 增派抽水機應戰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
水利署第一河川局下午加派抽水機組，加強抽除員山鄉七賢村溪洲地區的淹水，避免水位繼續上升。圖／一河局提供
水利署第一河川局下午加派抽水機組，加強抽除員山鄉七賢村溪洲地區的淹水，避免水位繼續上升。圖／一河局提供

宜蘭超大豪雨溪水暴漲，蘭陽溪防水閘門遭民眾質疑延遲關閉，溪水倒灌造成宜蘭縣員山鄉七賢村溪洲地區淹水水利署第一河川局調派抽水機抽水，但下午水位仍持續上升，淹得比上午還嚴重，一河局繼續調派第三部抽水機應戰。

宜蘭半夜大雨，造成員山鄉七賢村溪洲地區大淹水。林姓民眾5點半起床，看淹水到80幾公分，道路與門前都淹了，眼看就要淹進家門，直指水利署第一河川局人員忘了關水閘門，還聽說閘門水位控制器被偷了，才導致水門沒能夠及時關閉；林家隔壁的老翁也說，這次的水淹得有點意外。

經濟部水利署表示，尼莎颱風共伴東北季風造成強降雨，昨晚到今天上午10時，降雨達800毫米，蘭陽溪主流水位高漲，水利署第一河川局於上午5時30分監測溪州閘門外水高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門，並於上午7時許內水高於外水時開啟水門，維持重力排水。

對於水利署第一河川局關閉時間的說法，林姓民眾大罵「卸責」，他表示，水都淹進來了，而且是屬於蘭陽溪水的「濁水」，第一河川局今天上午5時30分才關水門，太慢了；當地要淹到80公分，至少需要2個小時，大同山區昨天氣象預報雨勢「紫爆」，相關單位早就應該加強留意關閉水閘門才對。

第一河川局後來調兩部抽水機進行抽水，林姓民眾指出，下午淹水水位持續上升，淹到更高100公分，都快淹進家門，是抽水機太小了嗎？到底怎麼回事？

對此，第一河川局表示，針對民眾的抱怨與不滿，都能夠理解與感同身受，目前除了2部移動式抽水機抽水以外，準備投入第三部抽水機，希望盡速把水排出；至於閘門水位控制器確是被偷，這目前還在施工中的工程，未啟動閘門控制工作。

宜蘭員山鄉七賢村溪洲地區下午淹水更嚴重，水位持續上升到100公分。圖／林姓讀者提供
宜蘭員山鄉七賢村溪洲地區下午淹水更嚴重，水位持續上升到100公分。圖／林姓讀者提供

水利署 淹水 蘭陽溪

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