尼莎颱風挾超大豪雨 宜蘭山區昨至今累積雨量972.5毫米

中央氣象局持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報，尼莎颱風目前中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約260公里海面上，以每小時16轉13公里速度，向西轉西南西進行。

氣象局說，尼莎颱風過去3小時暴風圈略為擴大，其暴風圈正逐漸通過巴士海峽近海，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，避免前往海邊活動。

今天雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義、台南沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

自15日0時至16日下午2時出現較大累積雨量如下：宜蘭縣樂水分校972.5毫米，台北市擎天崗809.5毫米，桃園市嘎拉賀543.5毫米，新竹縣西丘斯山456.0毫米，新北市水利署火燒寮437.0毫米，台中市南湖圈谷377.5毫米，基隆市五堵366.0毫米，花蓮縣赤柯山302.5毫米。

氣象局持續發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。