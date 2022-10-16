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颱風「尼莎」挾豪雨影響全台 雨勢這天才會緩和

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海警可望提早解除？ 專家：明天降雨還會增加

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
尼莎颱風正在通過巴士海峽，吳聖宇說，照這樣的變化趨勢，應該今天晚上尼莎颱風就會來到東沙島附近海域，海上颱風警報應該也會提早解除。圖／取自氣象局網站
尼莎颱風正在通過巴士海峽，吳聖宇說，照這樣的變化趨勢，應該今天晚上尼莎颱風就會來到東沙島附近海域，海上颱風警報應該也會提早解除。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，尼莎颱風正在通過巴士海峽，整個結構在過去24小時內快速整理完畢，颱風中心也很快的鞏固到深對流雲團之下，由中心定位的連線來看，整體方向偏西，速度也比預期來得快。

他說，照這樣的變化趨勢，應該今天晚上尼莎颱風就會來到東沙島附近海域，海上颱風警報應該也會提早解除。

吳聖宇說，今天颱風在台灣南方向西移動，台灣附近的風向轉變為偏東到東南風，原本受到東北風水氣影響，而大雨不斷的北部地區可望有機會喘口氣，雨勢不再那麼的顯著且持續。但是東半部的宜花東一帶為迎風面，雨勢仍大，尤其宜蘭、花蓮等地降雨量預估還是會相當明顯。

到了明天，北方東北季風再度增強，吳聖宇說，此時颱風在台灣西南方，外圍水氣跟增強的東北季風交會，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮北部一帶，要留意可能會出現明顯的雨勢。

他說，最快要等到明晚東北季風更強勢南壓，颱風也進一步向西南方遠離，颱風外圍水氣跟東北季風交會的區域，逐漸東移南壓至台灣東方海面後，陸地上的雨勢才會逐漸減小下來。

他表示，明天還會有一次降雨增加的過程，而且是先前大家最擔心的共伴效應環境，提醒北部、東半部的朋友仍要持續注意。

尼莎颱風 東北季風

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