聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭大淹水忘關水門？ 水利署：維持重力排水才開水門
輕颱尼莎共伴東北季風造成強降雨，自昨晚至今天早上10點，宜蘭縣降雨量逾800毫米，蘭陽溪主流水位高漲，外界原以為蘭陽溪防水閘門因半夜忘了關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，水位80公分淹沒路面，對此，水利署說，是為了要維持重力排水，才開啟水門，並非忘了關。
水利署表示，第一河川局於今天早上5點30分，監測溪州閘門外水高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門，早上7點多發現內水高於外水，才開啟水門維持重力排水。
水利署駁斥，並非「忘了關閘門」致七賢村內水淹水，由於目前現場尚積水區，其聯絡道路因水位高漲，致吊卡抽水機無法進入，第一河川局已積極連絡，將以大型吊車將2部抽水機吊放預布地點，於11點進行抽水減除積淹，另加派一部大型抽水機趕赴現場中。
中央災害應變中心表示，今天早上9點第二次工作會報時，已和宜蘭縣災防中心視訊，表示今、明兩天宜蘭地區將有豪大雨發生機率，請宜蘭縣政府確實掌握現場狀況，如有災情，必要時進行後續撤離事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言