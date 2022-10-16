宜蘭大淹水忘關水門？ 水利署：維持重力排水才開水門

輕颱尼莎共伴東北季風造成強降雨，自昨晚至今天早上10點，宜蘭縣降雨量逾800毫米，蘭陽溪主流水位高漲，外界原以為蘭陽溪防水閘門因半夜忘了關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，水位80公分淹沒路面，對此，水利署說，是為了要維持重力排水，才開啟水門，並非忘了關。

水利署表示，第一河川局於今天早上5點30分，監測溪州閘門外水高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門，早上7點多發現內水高於外水，才開啟水門維持重力排水。

水利署駁斥，並非「忘了關閘門」致七賢村內水淹水，由於目前現場尚積水區，其聯絡道路因水位高漲，致吊卡抽水機無法進入，第一河川局已積極連絡，將以大型吊車將2部抽水機吊放預布地點，於11點進行抽水減除積淹，另加派一部大型抽水機趕赴現場中。

中央災害應變中心表示，今天早上9點第二次工作會報時，已和宜蘭縣災防中心視訊，表示今、明兩天宜蘭地區將有豪大雨發生機率，請宜蘭縣政府確實掌握現場狀況，如有災情，必要時進行後續撤離事宜。