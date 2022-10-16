入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

隨著24節氣中的「寒露」報到，天氣轉涼氣溫變低，民眾對冷氣的需求逐漸降低，慢慢的不再有開冷氣的需要。台電提醒，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。

台電電力粉絲團發文指出，入秋換季後，運轉整個夏季的冷氣即將功成身退，然而「此時此刻其實是個重要的moment，大家別忽略了，換季就是冷氣清潔保養的好時機」，並公開5大保養步驟如下：

第一步：關閉電源 為避免在拆裝冷氣的過程中觸電，民眾清潔前必須先將冷氣總電源關閉。 第二步：清潔面板及冷氣外部 將冷氣機的外殼、出風口葉片上沾染的灰塵擦拭乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。 第三步：清洗冷氣內部框 將冷氣裝飾框拆下，用清水洗淨。 第四步：清洗濾網 將冷氣濾網拆下來，用清水或中性清潔劑清洗，切記不可拿刷子大力刷。濾網洗乾淨後，建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。 第五步：開啟送風模式 完成前面4項冷氣清潔的步驟後，把裝飾框和濾網裝回去，再開電源並開啟送風模式，讓冷氣運轉1~2小時，把機體內殘留的溼氣吹乾後再關機，這麼做是為了避免讓殘留的濕氣影響機器運作及使用年限。

最後台電提醒，如果民眾在清潔冷氣時發現裡面卡有很多灰塵或有發霉情形，則會建議請專業師傅到家中協助清洗。