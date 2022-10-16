快訊

老鼠大剌剌爬上燒臘餐廳熟食台「狂啃烤鴨」沒人管！網友直呼看吐了

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」具俊曄答案網笑噴

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

聯合新聞網／ 綜合報導
台電提醒民眾，進入秋冬季節，在封印冷氣之前，務必做好保養5步驟，讓冷氣省電又長壽。 示意圖／ingimage
台電提醒民眾，進入秋冬季節，在封印冷氣之前，務必做好保養5步驟，讓冷氣省電又長壽。 示意圖／ingimage

隨著24節氣中的「寒露」報到，天氣轉涼氣溫變低，民眾對冷氣的需求逐漸降低，慢慢的不再有開冷氣的需要。台電提醒，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。

台電電力粉絲團發文指出，入秋換季後，運轉整個夏季的冷氣即將功成身退，然而「此時此刻其實是個重要的moment，大家別忽略了，換季就是冷氣清潔保養的好時機」，並公開5大保養步驟如下：

第一步：關閉電源

為避免在拆裝冷氣的過程中觸電，民眾清潔前必須先將冷氣總電源關閉。

第二步：清潔面板及冷氣外部

將冷氣機的外殼、出風口葉片上沾染的灰塵擦拭乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。

第三步：清洗冷氣內部框

將冷氣裝飾框拆下，用清水洗淨。

第四步：清洗濾網

將冷氣濾網拆下來，用清水或中性清潔劑清洗，切記不可拿刷子大力刷。濾網洗乾淨後，建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。

第五步：開啟送風模式

完成前面4項冷氣清潔的步驟後，把裝飾框和濾網裝回去，再開電源並開啟送風模式，讓冷氣運轉1~2小時，把機體內殘留的溼氣吹乾後再關機，這麼做是為了避免讓殘留的濕氣影響機器運作及使用年限。

最後台電提醒，如果民眾在清潔冷氣時發現裡面卡有很多灰塵或有發霉情形，則會建議請專業師傅到家中協助清洗。

台電提醒，秋冬來襲，天氣越來越涼，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。 圖／翻攝自「台電電力粉絲團」
台電提醒，秋冬來襲，天氣越來越涼，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。 圖／翻攝自「台電電力粉絲團

冷氣 台電

延伸閱讀

深蹲、跳躍都難不倒她！橘色惡魔暗藏「義肢女孩」 超完美演出逼哭千人

久為失眠所苦？睡眠經濟興起 「哄睡師」成職業月薪上看14萬

不是冷氣冰箱害的…她揪出家中「1隱形」吃電怪獸 連水電工都沒發現

全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

相關新聞

影／蘭陽溪暴漲倒灌 民宿客被淹水圍困 出動橡皮艇救人

宜蘭凌晨至今超大豪雨不斷，造成蘭陽溪水暴漲，疑似因為蘭陽溪防水閘門忘了關，溪水倒灌引發宜蘭市建業里一帶大淹水，人車進出不...

入冬準備封印冷氣…台電揭「保養5步驟」：省電又長壽

隨著24節氣中的「寒露」報到，天氣轉涼氣溫變低，民眾對冷氣的需求逐漸降低，慢慢的不再有開冷氣的需要。台電提醒，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。

影／母子石虎過石虎橋半夜叼隻鼠 網友直擊呼好療癒

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪「石虎橋」架設597天，首度監測到石虎利用通過，縣府最近公布一段小石虎領走母石虎穿越的影片，網友讚嘆「...

尼莎颱風大雨永和新店溪水溢堤外陸地 民眾急移車

尼莎颱風外圍環流影響，北部縣市降下大雨，新北市府宣布新店溪流域橫移門及越堤道下午2點關閉，但有人拍到永和新店溪水已漫上堤...

宜蘭大淹水忘關水門？ 水利署：維持重力排水才開水門

輕颱尼莎共伴東北季風造成強降雨，自昨晚至今天早上10點，宜蘭縣降雨量逾800毫米，蘭陽溪主流水位高漲，外界原以為蘭陽溪防...

用路人注意！ 蘭陽溪與蘇花公路不排除預警性封橋封路

用路人注意！由於宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋；蘇花公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。