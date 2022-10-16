聽新聞
test
0:00 / 0:00
古蹟牆上開秀了！Daniel Wong印花圖騰 巧現南國浪漫
大自然中的各種元素，總能成為設計的創作靈感來源。台灣設計師品牌Daniel Wong昨日於屏東「半島音樂祭」期間，以其擅長的印花圖騰，於二級古蹟的恆春北門廣場城牆上舉辦了「島嶼狂想曲」時尚大秀，別開生面。
大秀開場時不僅有Kimiko走秀，全數模特兒的身形不再以瘦高為唯一標準、其中並有20位經訓練的素人模特兒與專業模特兒一同走秀，展現了從肢體與想像中解放出來的時尚多元性。高約兩層樓、寬約48公尺的北門城牆上，當音樂響起，模特兒魚貫登場，手上並不時持有衝浪板、滑板、調酒雪克杯、非洲鼓等各種道具樂器，展現了屏東恆春與海洋、海風、生活風格的連結。
約60套的特別訂製服裝揉合了Daniel Wong擅長的印花圖騰，包含樂器、棕櫚樹、太陽、船錨、珊瑚、鯊魚、海星等各種圖騰元素，並進一步轉化為影像，投影至城牆上化為奇幻的秀台背景。服裝有實穿的亮面綢緞襯衫與短褲、小可愛、西裝外套，也有實驗性強的款式將襯衫與抽繩褲拼接而成的削肩連身短裙。
雖然走秀與整晚活動時而下起大雨，但未澆不熄參與活動、欣賞大秀民眾的熱情。東道主、屏東縣大家長潘孟安也登高致詞，日本歌手夏川里美之後並登台演唱，同樣搏得熱烈掌聲迴響。本次走秀服裝全數皆為為活動量身打造、並不會量產販售，但本次Daniel Wong將屏東在地元素融入時裝設計，則再度展現其在印花圖騰的玩心、更有對服裝解構的趣味巧思。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言