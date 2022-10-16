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古蹟牆上開秀了！Daniel Wong印花圖騰 巧現南國浪漫

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
設計師品牌Daniel Wong昨日於屏東恆春北門廣場城牆上舉辦了「島嶼狂想曲」時尚大秀，氣勢磅礡。圖 / Daniel Wong提供
設計師品牌Daniel Wong昨日於屏東恆春北門廣場城牆上舉辦了「島嶼狂想曲」時尚大秀，氣勢磅礡。圖 / Daniel Wong提供

大自然中的各種元素，總能成為設計的創作靈感來源。台灣設計師品牌Daniel Wong昨日於屏東「半島音樂祭」期間，以其擅長的印花圖騰，於二級古蹟的恆春北門廣場城牆上舉辦了「島嶼狂想曲」時尚大秀，別開生面。

大秀開場時不僅有Kimiko走秀，全數模特兒的身形不再以瘦高為唯一標準、其中並有20位經訓練的素人模特兒與專業模特兒一同走秀，展現了從肢體與想像中解放出來的時尚多元性。高約兩層樓、寬約48公尺的北門城牆上，當音樂響起，模特兒魚貫登場，手上並不時持有衝浪板、滑板、調酒雪克杯、非洲鼓等各種道具樂器，展現了屏東恆春與海洋、海風、生活風格的連結。

約60套的特別訂製服裝揉合了Daniel Wong擅長的印花圖騰，包含樂器、棕櫚樹、太陽、船錨、珊瑚、鯊魚、海星等各種圖騰元素，並進一步轉化為影像，投影至城牆上化為奇幻的秀台背景。服裝有實穿的亮面綢緞襯衫與短褲、小可愛、西裝外套，也有實驗性強的款式將襯衫與抽繩褲拼接而成的削肩連身短裙。

雖然走秀與整晚活動時而下起大雨，但未澆不熄參與活動、欣賞大秀民眾的熱情。東道主、屏東縣大家長潘孟安也登高致詞，日本歌手夏川里美之後並登台演唱，同樣搏得熱烈掌聲迴響。本次走秀服裝全數皆為為活動量身打造、並不會量產販售，但本次Daniel Wong將屏東在地元素融入時裝設計，則再度展現其在印花圖騰的玩心、更有對服裝解構的趣味巧思。

本次走秀揉合了Daniel Wong擅長的印花圖騰，將樂器、棕櫚樹、太陽、船錨、珊瑚、鯊魚、海星等各種元素融入服裝。圖 / Daniel Wong提供
本次走秀揉合了Daniel Wong擅長的印花圖騰，將樂器、棕櫚樹、太陽、船錨、珊瑚、鯊魚、海星等各種元素融入服裝。圖 / Daniel Wong提供
Daniel Wong將屏東在地元素融入時裝設計，展現玩心、更有對服裝解構的趣味巧思。圖 / Daniel Wong提供
Daniel Wong將屏東在地元素融入時裝設計，展現玩心、更有對服裝解構的趣味巧思。圖 / Daniel Wong提供
本次走秀揉合Daniel Wong擅長的印花圖騰，將樂器、棕櫚樹、太陽、船錨、珊瑚、鯊魚、海星...融入服裝。圖 / Daniel Wong提供
本次走秀揉合Daniel Wong擅長的印花圖騰，將樂器、棕櫚樹、太陽、船錨、珊瑚、鯊魚、海星...融入服裝。圖 / Daniel Wong提供
身為屏東女兒的舞蹈老師KIMIKO，昨日則擔任大秀走秀第一人。圖 / Daniel Wong提供
身為屏東女兒的舞蹈老師KIMIKO，昨日則擔任大秀走秀第一人。圖 / Daniel Wong提供
模特兒魚貫登場，手上並不時持有衝浪板、滑板、調酒雪克杯、非洲鼓等各種道具樂器，展現了屏東恆春主場與海洋的連結。圖 / Daniel Wong提供
模特兒魚貫登場，手上並不時持有衝浪板、滑板、調酒雪克杯、非洲鼓等各種道具樂器，展現了屏東恆春主場與海洋的連結。圖 / Daniel Wong提供
走秀結束後，屏東縣長潘孟安（中左）與Daniel Wong並登上城牆，與現場觀秀群眾致意。圖 / Daniel Wong提供
走秀結束後，屏東縣長潘孟安（中左）與Daniel Wong並登上城牆，與現場觀秀群眾致意。圖 / Daniel Wong提供

屏東縣 模特兒

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