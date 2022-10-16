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尼莎颱風豪雨致坍方落石 全台4處預警性封閉及災阻路段
尼莎颱風來襲，交通部公路總局道路災情統計，截至今天中午12時止，共有4處預警性封閉及災阻路段，等到天候恢復或道路搶修後才會開通，呼籲民眾注意氣象及道路資訊。
公路總局表示，目前預警性封閉路段共1處，台20臨105線天池~向陽路段（25K~44K），實施管制封閉，至19日上午7時恢復常態管制視天候開放通行。
災阻路段有3處，包括台7線大曼路段（47-50K）因現場坍方阻斷封閉，預計於18日中午12時搶通，現場仍須經評估安全無虞後開放通行。台8線關原路段（117K+400）現場持續落石中無法開放通行，道路雙向阻斷。台7線英士路段（86K+500）邊坡坍方道路阻斷，預估於今天下午5時搶通。
另受尼莎颱風環流及東北季風共伴效應作用，蘇花路廊蘇澳至崇德路段今日已有間歇性強降雨，且雨勢有增強趨勢。公路總局表示，依據中央氣象局降雨資訊，預計入夜後至明日雨勢將更劇烈，考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢昇高，必要時不排除視風雨規模實施預警性道路封閉，呼籲用路人提前北返。
公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
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