尼莎颱風豪雨致坍方落石 全台4處預警性封閉及災阻路段

隨著24節氣中的「寒露」報到，天氣轉涼氣溫變低，民眾對冷氣的需求逐漸降低，慢慢的不再有開冷氣的需要。台電提醒，在讓運轉了整個夏季的冷氣功成身退之前，務必做好保養5步驟，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能喔」。

2022-10-16 13:48