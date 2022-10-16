秋颱尼莎來襲預期共伴效應 避免前往沿海、山區

輕度颱風尼莎來襲，中央氣象局已發布海上颱風警報，尼莎目前位置在鵝鑾鼻南方，預測暴風圈半徑會擴大到180公里，因入秋東北季風強勁，台南市政府今天說，沿海地區風力仍會持續增強，請民眾避免前往沿海、山區、河邊活動，對於招牌、選舉看板、施工中鷹架、廣告物等應加強固定，避免脫落或掉落。

秋颱尼莎侵台，今天上午台南市政府災害防救辦公室及消防局代表參加中央氣象局召開與各地方政府氣象情資研判視訊會議，會議中氣象局人員表示，尼莎颱風進入巴士海峽後，暴風圈半徑會擴大到180公里，預計今夜將遠離台灣，但因入秋的東北季風強勁，沿海地區風力仍會持續增強，市府將嚴密監控氣象資訊，適時啟動災情查報通報措施，加強應變作為。

市政府說，今天到明天隨著輕度颱風尼莎自東向西通過巴士海峽，外圍環流水氣配合東北季風影響，可能造成所謂的「共伴效應」，對台灣天氣的影響程度東「雨」西「風」，也就是說共伴效應在西半部風勢將十分強烈。

市長黃偉哲呼籲漁民應加強漁具網具、船舶等安全、檢視備用發電機能否啟動或添足油料，避免損失，海上船隻應視安全考量提早進港避風，停泊漁船加強繫纜，同時收聽漁業電台持續留意颱風訊息。