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雷雨交加 鄭明典：閃電訊號從花蓮方向往北移 還在持續

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
閃電訊號從花蓮方向往北移，訊號還在持續。圖／取自鄭明典臉書
閃電訊號從花蓮方向往北移，訊號還在持續。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，對流旺盛，尼莎颱風外圍雲帶，部分區域對流很強，看到閃電訊號從花蓮方向往北移，訊號還在持續。「外面暗暗的，雲層很厚」。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這是無法戶外活動的雨勢，山區雨勢更大，要多注意。

彭啟明說，有人問怎麼有雷聲？秋天有雷嗎？「當然有，冬天也有，只要對流夠強都會有」。不過，目前都是以雲對雲較多，聽起來聲音悶悶的。颱風沒來，這是很典型的共伴效應，許多地方都在接近易致災的風險區內。

氣象局持續發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨。

新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區：台北市、桃園市、宜蘭縣。大豪雨地區：新竹縣。

豪雨 新竹

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