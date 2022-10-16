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尼莎颱風豪雨不斷 花蓮逾20處路段淹水禁行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市區雨勢過大，花蓮市德安六街函洞道路淹水封閉。圖／花蓮縣府提供
花蓮市區雨勢過大，花蓮市德安六街函洞道路淹水封閉。圖／花蓮縣府提供

受尼莎颱風外圍環流影響，花蓮今天持續豪大雨，花蓮縣政府盤點各鄉鎮市災情，已超過20條路段淹水，封閉交通管制，其中玉里鎮觀音里高寮段，因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒，縣道193線月眉路段則有土石、樹木掉落，警方已拉起封鎖線，請用路人注意。

縣府表示，豪大雨造成玉里高寮竹林溪水暴漲，淹沒便道，已拉封鎖線警示；瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道也因暴雨水位暴漲，車輛皆無法通行。

在縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里處，有土石、樹木崩落情形，縣府今天預警性封路，確保用路人安全，後續將視雨勢狀況及邊坡較穩定後再開放通行。縣道193鳳林鎮山興段，樹木倒塌及土石坍落、玉里鎮台30線往瓦拉米步道沿路也有多處落石；卓溪鄉卓清村長富大橋往清水部落道路有落石，暫時單線通車。

針對低窪函洞等路段易淹水，各鄉鎮市公所皆已封閉現場，包括花蓮市德安六街函洞道路、吉安火車站旁函洞、壽豐鄉台9線豐德街地下道、豐田火車站旁函洞、瑞穗鄉中正南路一段連接溫泉部落道路函洞、玉里鎮大禹里往中平部落的鐵路函洞、玉里鎮大禹里酸柑公墓前道路，花65縣道玉里鎮三民往立山方向函洞及富里鄉新莊地區函洞等處，皆實施交通管制。

另外，918地震過後，山區邊坡尚未穩定，縣府呼籲，民眾於豪雨期間勿前往山區、海邊及溪邊，以保障自身安全。

花蓮玉里鎮觀音里高寮段，因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒。圖／花蓮縣府提供
花蓮玉里鎮觀音里高寮段，因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里處，有土石、樹木崩落情形，今天預警性封路。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里處，有土石、樹木崩落情形，今天預警性封路。圖／花蓮縣府提供
花蓮吉安火車站旁函洞易淹水，現場已放交通錐與封鎖線管制。圖／花蓮縣府提供
花蓮吉安火車站旁函洞易淹水，現場已放交通錐與封鎖線管制。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣道193線月眉路段土石崩落，縣府今天預警性封路。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣道193線月眉路段土石崩落，縣府今天預警性封路。圖／花蓮縣府提供

花蓮 火車站

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