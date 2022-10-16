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尼莎颱風大雨永和新店溪水溢堤外陸地 民眾急移車

聯合報／ 者李成蔭／新北即時報導
尼莎颱風大雨導致永和新店溪水大漲，溢上堤外陸地，民眾急著移車。圖／取自臉書社團「我是永和人」
尼莎颱風大雨導致永和新店溪水大漲，溢上堤外陸地，民眾急著移車。圖／取自臉書社團「我是永和人」

尼莎颱風外圍環流影響，北部縣市降下大雨，新北市府宣布新店溪流域橫移門及越堤道下午2點關閉，但有人拍到永和新店溪水已漫上堤外岸上，危及停車，民眾透過臉書社團「我是永和人」，互相通知盡速移車。

市府上午11點宣布，受尼莎颱風外圍環流影響，新北市新店溪流域橫移門（水門）包括福和、永福、大鵬一、大鵬二、世新三、白馬寺、中正橋、永和、江子翠、光復10座及越堤道將下午2點關閉。考量安全，民眾若有車輛停放在新店溪河川區域或各河濱公園內堤外車輛，請立即駛離。里長也配合廣播。

市府宣布約半小時後，劉姓市民也在臉書社團「我是永和人」拍攝溪水漫上堤外基地的情況，民眾得知後已有許多人趕往移車。

林姓市民說，這2年都沒淹到，結果這次竟然淹上來。也有民眾焦急不已，表示人在北市等地上班，一時趕不回來，不曉得該怎麼辦，極擔心愛車受損。

尼莎颱風

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