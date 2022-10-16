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快北返！尼莎颱風雨勢劇烈易致災 蘇花路廊今恐預警性封閉
受尼莎颱風環流及東北季風共伴效應，交通部公路總局表示，今日蘇花路廊北返車輛預估為每日7000輛，但今日雨勢逐漸增強，恐有致災風險，蘇花路廊不排除實施預警性道路封閉，呼籲用路人提前北返。
公路總局第四區養護工程處表示，受尼莎颱風環流及東北季風共伴效應作用，今日已有間歇性強降雨，且雨勢有增強趨勢，預計入夜後至明日雨勢將更劇烈，考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。
公路總局第四區養護工程處說，今日蘇花路廊北返車輛預估為每日7000輛，截至上午10時，北上車流量1000輛，後續預估尚有6000輛北返車輛，呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如確有封路必要，將於封路前盡早公布訊息。
公路總局呼籲，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
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