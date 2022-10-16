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尼莎颱風今挾恐怖超大豪雨 明東北季風接力、中部以北低溫剩18度

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
針對雨量影響最大地區，氣象局統計，全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區，從昨天凌晨到今天上午11時30分，最大累積雨量在宜蘭大同鄉樂水分校的902.5毫米，其次為北市擎天崗777.5毫米，新竹、桃園也出現400毫米以上雨量。圖／取自氣象局網站
針對雨量影響最大地區，氣象局統計，全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區，從昨天凌晨到今天上午11時30分，最大累積雨量在宜蘭大同鄉樂水分校的902.5毫米，其次為北市擎天崗777.5毫米，新竹、桃園也出現400毫米以上雨量。圖／取自氣象局網站

中央氣象局持續對輕度颱風尼莎發布海上警報，今天、明天要嚴防豪大雨，尤其東半部、北北基桃及中南部近山區雨勢最顯著；颱風明起逐漸遠離，但東北季風將增強，東北部、北海岸持續有雨，中部以北、東北部地區變涼，18日、19日低溫可能剩下18度。

輕度颱風尼莎今天上午11時位於鵝鑾鼻南方約280公里處，以每小時18轉13公里速度，向西轉西南西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑180公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風持續朝偏西方向移動，威脅巴士海峽，目前即將進入東沙島海面，附近航行作業船隻要嚴加戒備，且過去3小時颱風強度跟半徑稍微增強，移動過程中預計強度跟暴風圈半徑都有增強及擴大趨勢。

針對雨量影響最大地區，氣象局統計，全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區，從昨天凌晨到今天上午11時30分，最大累積雨量在宜蘭大同鄉樂水分校的902.5毫米，其次為北市擎天崗777.5毫米，新竹、桃園也出現400毫米以上雨量。

目前降雨情況，徐仲毅說，中部以北、宜蘭花蓮台東都受到颱風雲系影響出現降雨， 今天白天全台各地都可能降雨，但主要為北北基桃、東北部、宜花地區，尤其大台北山區、宜蘭、基隆北海岸、桃園新竹山區一帶要特別注意。

徐仲毅表示，隨著颱風逐漸往西走，東北季風影響更為顯著，花東、北北基桃、宜蘭從今晚到明天都有持續降雨。

氣象局持續發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市、宜蘭縣及桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。超大豪雨地區：台北市、桃園市、宜蘭縣。大豪雨地區：新竹縣。

至於風浪部分，徐仲毅表示，台灣各地已普遍出現2到3米浪高，馬祖、蘭嶼、富貴角都有4米以上浪高，東半部、馬祖、恆春半島還有長浪發生機會。

徐仲毅說，今天有颱風環流跟東北季風共同影響，沿海空曠地區跟外島容易有9到10級強陣風，明後天東北季風增強，風力更大，台南以北、東南部、恆春半島及外島地區有9到12級強陣風。

明起東北季風增強，溫度也會下降，徐仲毅說，北台灣明天到19日清晨天氣涼，預計18日一整天到19日清晨，中部以北、東北部地區低溫剩下18、19度，其他地區清晨低溫21、22度，北台灣一整天都涼，中南部早晚涼。

輕度颱風尼莎今天上午11時位於鵝鑾鼻南方約280公里處，以每小時18轉13公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風尼莎今天上午11時位於鵝鑾鼻南方約280公里處，以每小時18轉13公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區。記者余承翰／攝影
全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區。記者余承翰／攝影
全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區。記者余承翰／攝影
全台各地都有降雨，但主要集中在北部、東半部地區。記者余承翰／攝影

尼莎颱風 豪雨

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