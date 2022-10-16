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用路人注意！ 蘭陽溪與蘇花公路不排除預警性封橋封路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋，請用路人注意。圖／民眾提供
宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋，請用路人注意。圖／民眾提供

用路人注意！由於宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋；蘇花公路道路邊坡土壤含水量已達飽和，致災風險提高，也不排除實施預警性封路，請用路人提前北返。

台9線蘭陽大橋（宜蘭市通往五結及羅東）因受區雨勢持續不斷，造成蘭陽溪水位暴漲已達二級警戒，逼近封橋警戒水位，請用路人隨時注意預警性封橋訊息，工務段將持續監看水情、河川水位及橋梁狀況，將後續將依水情發展，即時隨時發布預警性封橋訊息。

雨勢有增強趨勢，預計入夜後至明天雨勢將更劇烈，公路單位考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。

公路總局表示，今天蘇花路廊北返車輛預估為7000，截至上午10時北上車流量1000輛，後續預估尚有6000輛北返車輛，呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如確有封路必要，會在封路前盡早公布訊息。

宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋，請用路人注意。圖／民眾提供
宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋，請用路人注意。圖／民眾提供
宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋，請用路人注意。圖／民眾提供
宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋，請用路人注意。圖／民眾提供
提醒用路人注意，蘇花公路的山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險升高，有可能實施預警性封路。圖／南澳工務段提供、資料照
提醒用路人注意，蘇花公路的山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險升高，有可能實施預警性封路。圖／南澳工務段提供、資料照

蘭陽溪 蘇花路廊

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