用路人注意！ 蘭陽溪與蘇花公路不排除預警性封橋封路

用路人注意！由於宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋；蘇花公路道路邊坡土壤含水量已達飽和，致災風險提高，也不排除實施預警性封路，請用路人提前北返。

台9線蘭陽大橋（宜蘭市通往五結及羅東）因受區雨勢持續不斷，造成蘭陽溪水位暴漲已達二級警戒，逼近封橋警戒水位，請用路人隨時注意預警性封橋訊息，工務段將持續監看水情、河川水位及橋梁狀況，將後續將依水情發展，即時隨時發布預警性封橋訊息。

雨勢有增強趨勢，預計入夜後至明天雨勢將更劇烈，公路單位考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。