用路人注意！ 蘭陽溪與蘇花公路不排除預警性封橋封路
用路人注意！由於宜蘭山區超大豪雨，引發蘭陽溪水位暴漲已經達到二級警戒，逼近封橋警戒水位，公路單位不排除預警性封橋；蘇花公路道路邊坡土壤含水量已達飽和，致災風險提高，也不排除實施預警性封路，請用路人提前北返。
台9線蘭陽大橋（宜蘭市通往五結及羅東）因受區雨勢持續不斷，造成蘭陽溪水位暴漲已達二級警戒，逼近封橋警戒水位，請用路人隨時注意預警性封橋訊息，工務段將持續監看水情、河川水位及橋梁狀況，將後續將依水情發展，即時隨時發布預警性封橋訊息。
雨勢有增強趨勢，預計入夜後至明天雨勢將更劇烈，公路單位考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險潛勢升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。
公路總局表示，今天蘇花路廊北返車輛預估為7000，截至上午10時北上車流量1000輛，後續預估尚有6000輛北返車輛，呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如確有封路必要，會在封路前盡早公布訊息。
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