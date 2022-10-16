第六屆慈濟醫學年會台北登場 與病毒共存成探討重點

為永續發展並培養醫療專業人才，慈濟醫療財團法人今以「防疫 創新 人文 永續」為主軸在台北慈濟醫院辦理第六屆慈濟醫學年會開幕式，除分享防疫經驗，也探討未來與病毒共處課題，活動兩天有超過500人報名，共同見證慈濟在抗疫與臨床工作中持續精進、貢獻良能等成果。

慈濟醫療志業執行長林俊龍指出，慈濟醫院的強項就是慈濟人文、環保觀念與素食，過去兩年多來，七院在北中南東扮演著極其重要的角色，以台北慈濟醫院為例，不但收治最多病人，也接手其他醫院無法收治的病患，提供溫馨親切的照顧。

因此本次年會中，醫護人員將會分享積累下來的經驗，未來發生相同情形時，有備無患，圓滿達到醫療的責任，這正是上人呼籲醫療志業的使命──守護生命、守護健康、守護愛。

基金會副總執行長林碧玉強調，防疫有兩個重點，一個是疾病的瘟疫，一個是心靈防疫，常有專家學者提到，精神疾病將是2050年全球最大的死因，因此上人57年來一步一腳印地喚醒大家心靈的愛，這也是慈濟致力推動的方向。

北慈提到，邊境開放下，與病毒共處是醫界未來重點，因此活動除延續過往專題研討會、研究計畫、海報發表、護理照護品質與創新分享與慈濟醫學系校友回娘家等活動外，各大醫學中心和北慈團隊主講的「防疫專題」為議程中的一大亮點。

今日開幕式的主題演講即邀請國家衛生研究院司徒惠康院士與林俊龍以「世紀疫情的衝擊：從國際疫苗開發到台灣面臨之挑戰」、「蔬食健康研究」為題，讓大眾對新冠肺炎疫苗和素食健康有更新穎的認識。議程另外也安排「科技法律專論」、「轉譯醫學」等醫學新視野。