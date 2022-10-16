風濕免疫醫學40年防疫有功 蔡英文期勉3大願景

風濕病醫學會今舉行40周年年會，蔡英文總統到場，她致詞時感謝風濕免疫醫學界長年努力，讓疾病成為可控，發展出許多安全有效的治療；大幅改善病人生活品質，臨床教學研究成果在世界嶄露頭角；疫情期間發布重要的指引，減少病人不安。

蔡英文總統指出，未來台灣還要面對人口老化的挑戰，第一要持續健全長照系統、擴大居家服務、補助輔具，也要與醫療系統做更好的結合，第二是冠心病的治療有賴醫界持續與國際交流，第三是期待生物科技和人工智慧為國人帶來更精準的診斷和醫療服務。

蔡英文總統的二哥蔡瀛陽也是風免科醫師，因此她致詞的最後特別提到，自己有「風濕免疫」的概念已經好幾十年，因為有一位家人正是風濕免疫科的醫師，很高興看到台灣現在有這麼多醫師投入這個專科。

蔡英文總統表示，生物科技和人工智慧已經為台灣帶來了經濟發展，但人均GDP要超越日韓，還是要繼續努力。台灣多家醫學中心風濕科臨床教學研究成功，在世界展露頭角讓世界看到台灣堅強的醫療實力。疫情期間，風免科醫師更是大家不可或缺的夥伴，爲病人發布新冠疫苗相關指引及治療指引，減少患者的不安。現在國境開放，也是因為有大家在各領域出力，台灣能團結克服疫情、迎接疫情的曙光。

風濕病醫學會理事長蔡長祐表示，前天在報紙上看到，今年台灣人均GDP會超越日韓，變成東亞第一，應歸功於蔡總統領導下，一直很重視生物科技發展，所以才能有這樣的成就。新冠疫情肆虐後，因為也是與免疫系統高度相關的疾病，無論胸腔科、免疫科的醫師，都付出很多心力，大家都盡心盡力幫忙。

醫學會秘書長曾文逸表示，介白素-6等多項小分子藥物可中和免疫風暴，過去多用於治療類風濕性關節炎，但這兩年發現對於新冠重症治療也有很好效果，在醫學會的協助下，已經被列入標準治療指引。

蔡長祐表示，核酸疫苗很新，將來產生的作用其實不太知道，慢慢發現接種新冠疫苗或確診新冠後有一些合併症，例如血栓、免疫疾病、肌肉發炎、過敏，目前已有看到病人增加的趨勢。

蔡長祐表示，台灣的風濕病醫學會可能是亞洲歷史第二悠久，僅次於日本。1982年學會成立時，剛好是他畢業的前一年，醫院根本沒有幾個風濕病醫師，藥物也只有類固醇、奎寧、止痛藥也很傷胃，許多病人都疼痛難耐，無法控制出血，最後一直抗生素，很多就這樣走了。

蔡長祐說，現在類風濕性關節炎盛行率提高，每100人就有1人，紅斑性狼瘡也約有1萬到1萬2千人，不是因為病人變多，而是早期很多病人根本不知道自己得了什麼病。

蔡長祐說，40年來，許多醫學會通力合作促使教育普及，病人會上網搜尋、早期注意自己的病情，懷疑自己有這個病，就直接來風濕免疫科門診。治療也有很大進步，生物製劑和小分子藥物，都是治療利器，可以看到病人從門診快樂地走出去，一路走來，很令人欣慰。