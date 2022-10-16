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影／蘭陽溪暴漲倒灌 民宿客被淹水圍困 出動橡皮艇救人
宜蘭凌晨至今超大豪雨不斷，造成蘭陽溪水暴漲，疑似因為蘭陽溪防水閘門忘了關，溪水倒灌引發宜蘭市建業里一帶大淹水，人車進出不得，民宿客人也受困，消防局上午出動橡皮艇協助把人救出。
「住建業里十幾年了，從來不曾淹水」，有民眾表示，這次不知道為何一下子水就淹了上來，好像是半夜防水閘門忘了關，造成蘭陽溪水倒灌到宜蘭市與員山鄉一帶；縣議員黃定和與議長特助張勝德等人得知前往現場了解關切，並且請警消協助救災。
縣消防局於今天上午接獲民眾報案，宜蘭縣宜蘭市清華二路19號（雅筑民宿）出現淹水，民宿8客人出不去，兩輛車有一半的車上泡在水裡，人車都出不去，擔心雨勢越大，淹水會更嚴重。
消防局立即出動第一消防大隊、宜蘭、員山消防分隊前往協助，消防人員駕駛橡皮艇進入災區，把八人全數救出撤離，10時15分收容在宜蘭市災害應變中心，兩輛白車暫時停放在淹水現場。
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