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影／尼莎增強國境之南風平浪靜 遊客破浪續衝小琉球
尼莎颱風有增強趨勢，不過屏東恆春以及離島小琉球目前風平浪靜，到恆春度假的李姓遊客笑說，「我在墾丁天氣陰！」上午到南灣等遊憩區，海邊幾乎沒遊客。離島小琉球因交通船正常行駛，不少遊客登島旅遊，但已有零星民眾擔心尼莎轉強，取消明天行程。
輕颱尼莎今早8點中心位置在鵝鑾鼻南方約290公里處，中央氣象局預報颱風有增強趨勢，恆春地區上午時陰時雨，雨勢不大，南灣、船帆石等濱海遊憩區幾乎沒遊客。屏鵝公路昨因周末南下車流多，一度小塞車，但上午車流明顯減少，從枋寮過楓港到車城，行車順暢。
旅遊業者陳博正說，擔心颱風波及出遊行程，昨天就有遊客詢問今天小琉球交通船行駛情況，但上午風平浪靜，各家業者都正常發船，到上午10點為止，還是有一波波遊客登島旅遊，人數未明顯減少，大福漁港玩SUP、準備浮潛的遊客很多。
大福航運等交通船業者都表示，颱風外圍環流仍未達停航標準，下午船班仍正常行駛，若以最新預報來看，明天應該也會正常行程，但海象變化多，請民眾務必留意即時訊息，若有停駛訊息將在各家業者臉書粉絲專頁即時公布。
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