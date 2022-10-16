忘了關閘門 蘭陽溪水倒灌 宜蘭七賢村大淹水

由於颱風與東北季風影響，宜蘭今天凌晨下起超大豪雨，造成蘭陽溪水暴漲，蘭陽溪水流向員山鄉七賢村的防水閘門因為半夜忘了關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，水位80公分淹沒路面，目前居民與車輛都出不去，抽水機也進不來，正出動警消救災。

宜蘭縣員山鄉七賢村原本就屬於低窪地區，當地的水源來自員山鄉上游與鄰近的蘭陽溪，這次雨勢集中在山區大同鄉，造成蘭陽溪水瞬間暴漲。昨天半夜蘭陽溪流往員山鄉七賢村的防水閘門忘了關閉，造成溪水倒灌，幾個小時過後發現，已是汪洋一片，才趕緊把水門關起來。

淹水造成道路進出不得，民眾出不去，當地大多是透天厝。上午有民眾通報警方及消防局，但下目前抽水機因為道路淹沒進不去，積水雖然消稍有消退，但雨勢一陣陣，讓人擔心。