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忘了關閘門 蘭陽溪水倒灌 宜蘭七賢村大淹水
由於颱風與東北季風影響，宜蘭今天凌晨下起超大豪雨，造成蘭陽溪水暴漲，蘭陽溪水流向員山鄉七賢村的防水閘門因為半夜忘了關，造成七賢村溪洲地區汪洋一片，水位80公分淹沒路面，目前居民與車輛都出不去，抽水機也進不來，正出動警消救災。
宜蘭縣員山鄉七賢村原本就屬於低窪地區，當地的水源來自員山鄉上游與鄰近的蘭陽溪，這次雨勢集中在山區大同鄉，造成蘭陽溪水瞬間暴漲。昨天半夜蘭陽溪流往員山鄉七賢村的防水閘門忘了關閉，造成溪水倒灌，幾個小時過後發現，已是汪洋一片，才趕緊把水門關起來。
淹水造成道路進出不得，民眾出不去，當地大多是透天厝。上午有民眾通報警方及消防局，但下目前抽水機因為道路淹沒進不去，積水雖然消稍有消退，但雨勢一陣陣，讓人擔心。
宜蘭警分局表示，今天上午獲報員山鄉溪州大排因溪水暴漲致道路積水，警方立即赴現場查看，積水已淹至道路導致車輛無法通行，員警為避免行經用路人遭受危害於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，將路段封閉，並於現場實施交通指揮及管制，第一河川局人員至現場表示待水位稍退，將進行抽水使道路恢復通行。
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