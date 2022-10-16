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獨／尼莎颱風為何北部雨勢最大？ 氣象局解惑
尼莎颱風位於台灣南邊的巴士海峽，但台北及宜蘭雨勢卻最大，土石流警戒地段也集中在桃園以北地區。中央氣象局表示，南部為背風面，僅受颱風外圍環流影響，北部、東北部同時有東北季風增強的「加乘作用」，導致雨勢顯著。
尼莎颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻南方290公里海面上，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行。北部、東半部雨勢最為明顯，土石流緊急應變小組已發出7條土石流紅色警戒、40條土石流黃色警戒，集中在宜蘭、基隆、新北、桃園。
氣象家預報員張承傳表示，目前除了颱風外圍環流影響以外，還有東北季風增強，兩者加乘作用下，導致位於迎風面的北部、東半部雨勢較大，至於中南部因為有中央山脈屏障，屬於背風面，天氣整體上偏向單純的颱風外圍環流影響，山區雨勢較為明顯，平地雨勢不大。
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