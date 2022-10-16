獨／尼莎颱風為何北部雨勢最大？ 氣象局解惑

尼莎颱風位於台灣南邊的巴士海峽，但台北及宜蘭雨勢卻最大，土石流警戒地段也集中在桃園以北地區。中央氣象局表示，南部為背風面，僅受颱風外圍環流影響，北部、東北部同時有東北季風增強的「加乘作用」，導致雨勢顯著。

尼莎颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻南方290公里海面上，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行。北部、東半部雨勢最為明顯，土石流緊急應變小組已發出7條土石流紅色警戒、40條土石流黃色警戒，集中在宜蘭、基隆、新北、桃園。