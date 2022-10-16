尼莎颱風共伴東北季風 山區雨量大 員山子今早啟動分洪

尼莎颱風穿過台灣南部海域，與東北季風產生共伴效應，北台灣基隆河上游集水區雨勢不斷。基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，開始分洪，將洪水進入隧道排放入海。這次是基隆河員山子第4次分洪，也是分洪道自2005年啟用後，第58次分洪。

水利署第十河川局今天表示，大台北山區連日降雨，基隆河上游集水區含水狀態飽和，水位仍高。尼莎颱風近日通過巴士海峽，外圍環流共伴東北季風影響，基隆河集水區48小時累計雨量達380毫米，水位再上升。

十河局說，員山子攔河堰昨天淩晨0點10分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。今天上午7點30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

基隆河近日上游水位持續上漲，防汛人員14日深夜11點進駐員山子管理中心監視水位狀況，並完成各項分洪設施與機電設施整備作業，確認分洪隧道及分洪設施、排砂道自動閘門操作正常安全無虞，今早順利啟動分洪機制。