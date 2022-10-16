快訊

回顧五年對台工作 習近平：開展反分裂反干涉重大鬥爭

中共二十大開幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

快走比慢跑消耗更多熱量嗎？ 教授曝正確答案及其原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼莎颱風共伴東北季風 山區雨量大 員山子今早啟動分洪

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，員山子分洪堰啟動，將洪水導入隧道排放入海。圖／十河局提供
基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，員山子分洪堰啟動，將洪水導入隧道排放入海。圖／十河局提供

尼莎颱風穿過台灣南部海域，與東北季風產生共伴效應，北台灣基隆河上游集水區雨勢不斷。基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，開始分洪，將洪水進入隧道排放入海。這次是基隆河員山子第4次分洪，也是分洪道自2005年啟用後，第58次分洪。

水利署第十河川局今天表示，大台北山區連日降雨，基隆河上游集水區含水狀態飽和，水位仍高。尼莎颱風近日通過巴士海峽，外圍環流共伴東北季風影響，基隆河集水區48小時累計雨量達380毫米，水位再上升。

十河局說，員山子攔河堰昨天淩晨0點10分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。今天上午7點30分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

基隆河近日上游水位持續上漲，防汛人員14日深夜11點進駐員山子管理中心監視水位狀況，並完成各項分洪設施與機電設施整備作業，確認分洪隧道及分洪設施、排砂道自動閘門操作正常安全無虞，今早順利啟動分洪機制。

十河局表示，員山子分洪管理中心在隧道分洪期間，會確實掌握分洪狀況，利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，並發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，員山子分洪堰啟動，將洪水導入隧道排放入海。圖／十河局提供
基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，員山子分洪堰啟動，將洪水導入隧道排放入海。圖／十河局提供
基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，員山子分洪堰啟動，將洪水導入隧道排放入海。圖／十河局提供
基隆河水位今天上午7點半超過63公尺，員山子分洪堰啟動，將洪水導入隧道排放入海。圖／十河局提供

員山子 尼莎颱風

延伸閱讀

致災性降雨別上山下海 彭啟明：部分山區到明天累積雨量恐破千毫米

台北、宜蘭「紫爆」超大豪雨 桃園、竹縣大豪雨

尼莎颱風挾雨而來 石門水庫開啟溢洪道洩洪

尼莎颱風持續增強變胖 明天還有東北季風加持 今明風雨最明顯

相關新聞

忘了關閘門 蘭陽溪水倒灌 宜蘭七賢村大淹水

由於颱風與東北季風影響，宜蘭今天凌晨下起超大豪雨，造成蘭陽溪水暴漲，蘭陽溪水流向員山鄉七賢村的防水閘門因為半夜忘了關，造...

獨／尼莎颱風為何北部雨勢最大？ 氣象局解惑

尼莎颱風位於台灣南邊的巴士海峽，但台北及宜蘭雨勢卻最大，土石流警戒地段也集中在桃園以北地區。中央氣象局表示，南部為背風面...

影／母子石虎過石虎橋半夜叼隻鼠 網友直擊呼好療癒

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪「石虎橋」架設597天，首度監測到石虎利用通過，縣府最近公布一段小石虎領走母石虎穿越的影片，網友讚嘆「...

恐怖土石流淹沒台7英士路段 宜蘭前往大同及北橫都不通

北橫公路台7線86.5K，位於宜蘭大同鄉英士路段，因為受到尼莎颱風及共伴效應影響，造成上邊坡大量土石坍滑雙向阻斷，公路總...

2021年人類發展指數 台灣位居第19名超越日韓

行政院主計總處日前公布，2021年我國人類發展指數（HDI）位居全球第19名，較2019年前進4名；在亞洲主要鄰近國家中...

尼莎帶來豪雨台8線坍方、土石流 中橫關原段暫停放行

受尼莎颱風外圍環流影響，台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4公里處關原災害搶修路段，出現坍方、土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。