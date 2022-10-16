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致災性降雨別上山下海 彭啟明：部分山區到明天累積雨量恐破千毫米

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。圖／取自氣象局網站

累積雨量驚人！天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過去三天已經累積600-800毫米，預計到明天累積雨量在部分山區測站可能會破千，這已經是致災性的降雨，如果民眾有戶外活動，留意所在地的風險變化。

自15日0時至16日8時出現較大累積雨量如下：台北市擎天崗746.0毫米，宜蘭縣梵梵602.0毫米，新竹縣西丘斯山380.5毫米，新北市水利署火燒寮357.0毫米，桃園市拉拉山307.0毫米，基隆市五堵302.0毫米，台中市南湖圈谷298.0毫米，花蓮縣赤柯山217.0毫米。

今年第20號颱風尼莎昨天下午生成，尼莎颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約290公里海面上，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行。

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，尼莎颱風在靠近巴士海峽的過程，使台灣周圍水氣增多，再加上東北風的環境下，為迎風面的大台北地區、宜蘭及花蓮帶來較大雨勢。

他說，特別是山區受地形影響，在過去24小時內擎天崗已有累積雨量569毫米，並且累積雨量還有機會持續增加。

其他迎風面地區降雨量也是相當可觀，氣象局目前對台北市山區及宜蘭山區發布超大豪雨特報，新竹縣山區發布大豪雨特報，其餘北部、東半部及台中、南投山區則是大雨以上，有機會豪雨。

另外，氣象局也有對巴士海峽及東沙島海面發布海上颱風警報，此區域海上作業者應特別留意可能帶來的風浪影響及相關管制措施，民眾勿前往海邊觀浪，避免長浪打上岸造成危險。

方俊元說，今天持續受尼莎外圍環流及東北季風影響，在迎風面北部、宜蘭花蓮地區要多留意較明顯雨勢，局部累積雨量可能達到大雨等級，甚至在山區有機會達豪大雨等級。中南部地區則是多雲到陰，有局部短暫陣雨機會，山區累積雨量會較平地多。

各地的風勢都會偏強，沿海空曠地區要注意強風大浪。方俊元說，特別提醒北部及宜蘭花蓮地區的民眾，盡量避免前往山區溪谷活動，若要通行山區道路時，也要多注意道路狀況，並且留意當地管理單位所發布的提醒及管制資訊。

方俊元說，明天起東北季風增強，加上颱風外圍水氣影響，迎風面北部及宜蘭花蓮還是持續有雨的天氣，中南部地區則是多雲到陰有局部短暫陣雨，外出時要多留意天氣狀況。

周二、周三颱風遠離後，各地天氣將逐漸好轉，方俊元說，並且東北季風所帶來較涼的空氣，也會為各地帶來降溫，北部東北部地區白天高溫大約在19-22度左右、夜晚清晨低溫是在17-19度，中部地區及花蓮、台東高溫則是23-26度，南部地區高溫也會往下降到24-28度，局部地區夜晚清晨低溫有機會降到20度左右。

方俊元表示，目前模式預測在周三，菲律賓東方海面有擾動發展的跡象，可能會從呂宋島通過後由副熱帶高壓引導往西移動，不過目前看來預測資料都還是有變數，後續有沒有機會發展出來，還是要持續追蹤觀察。

尼莎颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約290公里海面上，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
尼莎颱風上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的南方約290公里海面上，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行。圖／取自氣象局網站
累積雨量驚人，過去三天已經累積600-800毫米。圖／取自氣象局網站
累積雨量驚人，過去三天已經累積600-800毫米。圖／取自氣象局網站

雨量 尼莎颱風

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