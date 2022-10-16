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影／母子石虎過石虎橋半夜叼隻鼠 網友直擊呼好療癒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪石虎橋今年8月26日，監測到石虎母子過橋，網友讚嘆有療癒。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪石虎橋今年8月26日，監測到石虎母子過橋，網友讚嘆有療癒。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪「石虎橋」架設597天，首度監測到石虎利用通過，縣府最近公布一段小石虎領走母石虎穿越的影片，網友讚嘆「好療癒」，縣府相關人員認為有影片有真相，石虎橋名副其實。

縣府最近在臉書公布石虎母子8月26日下午1點14分通過石虎橋的影片，自動相機感應啟動錄影，石虎出現的時間約5秒，萌樣引發網友讚嘆「好療癒」，後來也發現石虎頻繁使用通道來回兩岸，9月3日再錄到1隻石虎叼著野鼠通過，破除石虎不走石虎橋的議論。

縣府人員指出，公布的影片特別擷取比較清晰的影像片段，已是8月24日首次監測到石虎通過石虎橋的第三天，短暫在鏡頭的前方石虎搖頭晃腦，還望向後方，後方石虎姿態穩重，依據石虎是母性育幼的習性，研判小石虎領走，母子都熟悉通道環境，小石虎很自在，母石虎則放心。

老庄溪下游至大安溪流域是苗栗、台中石虎交流重要廊道，老庄溪3面光水利工程造成阻隔，增加路殺壓力，而且根據苗栗縣大尺度的路殺風險評估，周邊縣道140線、台3線、苗52線都是熱區，縣府爭取林務局國土綠網瀕危生物保育計畫242萬元，去年1月5日建置2座全國首創友善野生動物水管式跨河通道（石虎橋）。

石虎橋通道鋪木屑等仿野外環境，去年1月14日有石虎來探路，通道待了約5秒後退出，今年3月16日石虎從通道上方過橋，卻不走通道內部，當時引起議論，縣府因此召開專家會議，認為石虎生性比較謹慎，必須逐漸熟悉石虎橋構造，沒有做任何改變，終於8月26日等到石虎利用通道內部跨越老庄溪。

苗栗縣卓蘭鎮老庄溪石虎橋今年8月24日，首次監測到石虎從通道內部跨越兩岸。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪石虎橋今年8月24日，首次監測到石虎從通道內部跨越兩岸。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪石虎橋今年9月3日，監測到1隻石虎叼著野鼠過橋。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪石虎橋今年9月3日，監測到1隻石虎叼著野鼠過橋。圖／苗栗縣政府提供

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