尼莎颱風風雨大 全台共3處預警性封閉及災阻路段
尼莎颱風來襲，交通部公路總局表示，目前全台共有台20臨105線、台7線、 台8線共三處預警性封閉及災組路段，正在陸續處理搶通，用路人注意。
公路總局表示，預警性封閉路段有一處，為台20臨105線天池往向陽路段（25K~44K），預計10月17日下午5時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。
災阻路段共有2處，包括台7線大曼路段（47-50K）因現場坍方阻斷封閉，預計於10月18日中午12時搶通，現場仍須經評估安全無虞後開放通行；另外台8線關原路段（117k+400）現場持續落石中，無法開放通行，道路雙向阻斷。
公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言