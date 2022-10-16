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尼莎颱風風雨大 全台共3處預警性封閉及災阻路段

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
受尼莎颱風外圍環流影響，部分公路出現災情。圖為台8線中橫公路10月16日坍方、土石流。圖／公路總局提供
受尼莎颱風外圍環流影響，部分公路出現災情。圖為台8線中橫公路10月16日坍方、土石流。圖／公路總局提供

尼莎颱風來襲，交通部公路總局表示，目前全台共有台20臨105線、台7線、 台8線共三處預警性封閉及災組路段，正在陸續處理搶通，用路人注意。

公路總局表示，預警性封閉路段有一處，為台20臨105線天池往向陽路段（25K~44K），預計10月17日下午5時解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。

災阻路段共有2處，包括台7線大曼路段（47-50K）因現場坍方阻斷封閉，預計於10月18日中午12時搶通，現場仍須經評估安全無虞後開放通行；另外台8線關原路段（117k+400）現場持續落石中，無法開放通行，道路雙向阻斷。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

尼莎颱風 落石

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