宜蘭今大雷雨國家級警報 半夜超大雷聲像炸彈 民眾驚喊超恐怖

中央氣象局今天凌晨發布超大豪雨警報，受到颱風及東北季風共伴影響，宜蘭凌晨狂風大雨就像刮起颱風；將近凌晨2點，超大雷聲嚇到有民眾半夜睡不著覺，上網留言「以為有炸彈」、「超恐怖」、「雷離我好近」。

中央氣象局發布輕颱「尼莎」海上颱風警報，受颱風外圍環流及東北季風增強的「共伴效應」今、明兩天風雨劇烈，氣象局今凌晨發布豪雨特報，台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨。入夜後宜蘭狂風大雨，嚇得民眾睡不著覺，上網留言交談，「大雨用倒了」、「雨大到醒來」、「像颱風天一樣」、「希望別淹水」。

到了凌晨1點55分，雷聲大作，民眾驚呼「嚇死」、「感覺雷離我好近」、「好大聲」、「超恐怖」、「剛一閃就覺得不妙」、「還以為有炸彈」、「整個蘇澳震了一下」、「阿彌 陀佛」。

宜蘭雨勢集中山區，宜蘭縣大同鄉列入一級淹水警戒區，北橫公路台7線86.5K(大同鄉英士)路段土石流造成中斷，目前宜蘭到大同與北橫都不通，羅東林管處宣布太平山國家森林遊樂區封園1天。中央氣象局今天上午8點，針對宜蘭大雷雨，一度發布國家級警報，持續至9點。