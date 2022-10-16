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尼莎帶來豪雨台8線坍方、土石流 中橫關原段暫停放行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受尼莎颱風外圍環流影響，台8線中橫公路連日降雨，今天清晨117.4公里處關原災害搶修路段，出現坍方、土石流，今天暫停原訂4次放行措施。圖／公路總局提供
受尼莎颱風外圍環流影響，台8線中橫公路連日降雨，今天清晨117.4公里處關原災害搶修路段，出現坍方、土石流，今天暫停原訂4次放行措施。圖／公路總局提供

尼莎颱風外圍環流影響，台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4公里處關原災害搶修路段，出現坍方、土石流，人車無法通行。公路總局表示，今天暫停原訂4次放行措施，待天候及視邊坡狀況許可搶修，再恢復開放通行。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段指出，關原災害搶修路段今晨降雨發生坍方、土石流，現場搶修人員、機械無法靠近，先退避至災點東端附近安全處所視情況搶修，並預警性封閉關原至金馬隧道路段。

太魯閣工務段指出，由於氣象預報雨勢持續，為兼顧用路人及搶修人員安全，暫停今天原訂分別為上午7點至8點、10點，中午10點至下午1點，下午3點等放行時段，視後續雨勢及邊坡狀況恢復放行措施。

公路總局呼籲用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。

另外，蘇花路廊蘇澳至崇德路段有間歇性大雨，公路總局考量國慶連假豪雨，造成觀音及和中路段土石泥流及坍落石，且山路邊坡土壤飽含水量，致災風險潛勢升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉，後續如確有封路必要，將於封路前公布訊息。

尼莎颱風 蘇花路廊

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