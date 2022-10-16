尼莎颱風持續增強變胖 明天還有東北季風加持 今明風雨最明顯

輕度颱風尼莎持續為台灣帶來雨勢，中央氣象局表示，尼莎仍在增強、暴風圈擴大，受到颱風外圍環流、東北季風雙重影響，今明兩天雨勢最明顯，雙北、花蓮、桃竹山區有豪雨，東北部更有大豪雨等級以上雨勢。

明後兩天東北季風增強，澎金馬、恆春半島、中部沿海將有11級以上強陣風，台南以北、東半部有8至9級以上強陣風。

氣象局說，尼莎颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻南方290公里海面上，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺，相當於12級風，暴風半徑150公里。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風朝偏西方向往東沙島海域移動，對巴士海峽、東沙島海面構成威脅，航行作業船隻要嚴加戒備，且隨著偏西移動過程，颱風強度會稍微增強、暴風圈半徑會再增大。

徐仲毅表示，昨天凌晨到現在雨勢明顯雨勢集中在北部、東半部地區，特別是新竹以北山區、宜蘭山區，目前累積最大雨量為台北市擎天崗754毫米，宜蘭縣大同鄉樂水分校658毫米，新北、新竹山區也累積350毫米以上。

受到颱風外圍環流影響，全台都位於廣大雲帶當中，徐仲毅表示，北部、東半部雨勢明顯，其他地方也有間歇性雨勢， 今天雨勢集中在北部、東半部，特別是大台北、宜蘭跟花蓮，隨著颱風偏西移動，雨勢將集中在大台北跟宜蘭。

徐仲毅表示，未來24小時累積雨量偏向於北部、東半部跟中南部山區，都可能有局部大雨、豪雨發生，東北部未來甚至可能有大豪雨。

風力部分，徐仲毅表示，今天受到颱風外圍環流跟東北季風影響，較大風力集中在台灣海峽跟恆春半島一帶，預計雲林以北、恆春半島跟外島今天容易出現9到10級強陣風，蘭嶼容易有10到11級強陣風，明後兩天颱風逐漸移到東沙島海面，但東北季風還會增強，海面風力增大，預計中部沿海跟外島容易有11到12級強陣風。

氣象局發布豪雨特報，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

超大豪雨地區：台北市及宜蘭縣山區。大豪雨地區：新竹縣山區。

自昨天0時至今天上午8時出現較大累積雨量如下：台北市擎天崗746.0毫米，宜蘭縣梵梵602.0毫米，新竹縣西丘斯山380.5毫米，新北市水利署火燒寮357.0毫米，桃園市拉拉山307.0毫米，基隆市五堵302.0毫米，台中市南湖圈谷298.0毫米，花蓮縣赤柯山217.0毫米。

氣象局說，尼莎颱風明天進入南海後，逐漸往西南西遠離。因此相對離台灣最接近的時段，就是今天至明天上午前。雖然因為距離較遠，警報區以海上為主，但是對台灣陸地仍有顯著的風雨影響。

明天東北季風增強，氣象局表示，桃園以北和宜蘭雨勢會持續。今晚起風勢再增，明天風力更強，澎金馬、台南以北、東北角、恆春半島沿海有9至11級強陣風，西半部內陸平原、東半部亦可能有6至8級強陣風，務必提前固定易墜落物體。