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影／尼莎颱風來襲 石門水庫溢洪道洩洪壯觀

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
尼莎颱風來襲，桃園市石門水庫今天上午開啓溢洪道洩洪。記者曾增勳／翻攝
尼莎颱風來襲，桃園市石門水庫今天上午開啓溢洪道洩洪。記者曾增勳／翻攝

尼莎颱風增強變大豪雨不斷威脅台灣，桃園市石門水庫今天上午集水區雨勢不停，水位上升，水利署北區水資源局今天上午7時30分開啟溢洪道洩洪，請民眾切勿進入大漢溪河道。

北區水資局表示，中央氣象局於昨天下午發布尼莎颱風海上警報，受東北季風及颱風環流交互作用影響，石門水庫豪雨不斷，水位持續攀升，考量下游安全，今天上午臨時性開啟溢洪道洩洪。

石門水庫截至今日上午7時，累計降雨量已達193毫米，水庫超過245公尺滿水位，水位入流量每秒1445立方公尺，因為山區集水區持續降雨，不得不今天上午以開啟溢洪道增加放水量，以水庫出水量每秒1570立方公尺洩洪，大漢溪水位會明顯上升，呼籲下游民眾遠離河道，確保安全。

增強變大豪雨不斷威脅台灣，桃園市石門水庫今天上午集水區雨勢不停，水位上升，水利署北區水資源局今天上午7時30分開啟溢洪道洩洪，請民眾切勿進入大漢溪河道。

北區水資局表示，中央氣象局於昨天下午發布尼莎颱風海上警報，受東北季風及颱風環流交互作用影響，石門水庫豪雨不斷，水位持續攀升，考量下游安全，今天上午臨時性開啟溢洪道洩洪。

石門水庫截至今日上午7時，累計降雨量已達193毫米，水庫超過245公尺滿水位，水位入流量每秒1445立方公尺，因為山區集水區持續降雨，不得不今天上午以開啟溢洪道增加放水量，以水庫出水量每秒1570立方公尺洩洪，大漢溪水位會明顯上升，呼籲下游民眾遠離河道，確保安全。

尼莎颱風來襲，桃園市石門水庫今天上午開啓溢洪道洩洪。記者曾增勳／翻攝
尼莎颱風來襲，桃園市石門水庫今天上午開啓溢洪道洩洪。記者曾增勳／翻攝

石門水庫 尼莎颱風 豪雨

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