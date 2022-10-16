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陽明山深夜坍方土石流 緊急搶通6：30中興路口開放通行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／取自陽明山國家公園臉書
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／取自陽明山國家公園臉書

受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米， 陽金公路往金山方向，中興路口前因土石流嚴重，今天凌晨緊急雙向封閉，禁止通行。不過經過緊急搶通，北市災害防救辦公室上午表示，新工處同仁冒大雨連夜搶修後，中興路口已於上午6點30分搶通，開放通行。

北市災害防救辦公室表示，預估今、明兩天的雨勢比昨日更大，山區部分道路及步道可能發生坍方、土石流，請民眾暫時不要上山，以策安全。

北市防救辦公室表示，截至今日上午7點，北市接獲災情通報3件包括2件土石坍塌、1件路樹倒塌)，目前均已處理完畢。

另外，因應尼莎颱風與東北季風共伴效應，石門水庫進行1270秒立方公尺洩洪，北市於今天上午8時緊急執行全市疏散門「只出不進」。

受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／北市府提供
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／北市府提供
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／取自陽明山國家公園臉書
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／取自陽明山國家公園臉書
北市災害防救辦公室上午表示，新工處同仁冒大雨連夜搶修後，中興路口已於上午6點30分搶通，開放通行。圖／北市府提供
北市災害防救辦公室上午表示，新工處同仁冒大雨連夜搶修後，中興路口已於上午6點30分搶通，開放通行。圖／北市府提供
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／北市府提供
受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽金公路往金山方向，中興路口前發生土石流情形。圖／北市府提供

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