快訊

二十大今開幕 人民日報：二十大科學謀劃未來5年目標任務

恐怖土石流淹沒台7英士路段 宜蘭前往大同及北橫都不通

一周數位爆報／元宇宙自拍美學3階段太悲劇、蘋果手錶測出確診？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

致災雨襲台灣 尼莎颱風出現1特徵 鄭明典：顯示增強中

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
第20號颱風尼莎周邊有毛毛的卷雲，那是高層強烈輻散氣流的特徵，輻散明顯表示颱風在增強中。圖／取自鄭明典臉書
第20號颱風尼莎周邊有毛毛的卷雲，那是高層強烈輻散氣流的特徵，輻散明顯表示颱風在增強中。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出尼莎颱風雲圖，他指出，第20號颱風尼莎，看它周邊有毛毛的卷雲，那是高層強烈輻散氣流的特徵，輻散明顯表示颱風在增強中。

鄭明典說，台灣現在正受到尼莎颱風外圍雲系的影響，迎風面降雨持續，但是雨型並沒有明顯「東北季風共伴」的特徵，原因是大陸冷高壓尚未南下。

氣象局表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。超大豪雨地區：台北市及宜蘭縣山區。大豪雨地區：新竹縣山區。

氣象局發布宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，以及低能見度。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天雨勢增大，持續不停到明天，有些迎風面地區要特別注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，尼莎對台灣的影響有典型秋颱特徵，北部、東北部及東部產生致災性的大量降雨。

豪雨 尼莎颱風

延伸閱讀

輕颱尼莎可望生成 鄭明典：很接近颱風強度了

台北「龜神」發威？ 鄭明典曝國慶日「龜神鎮雨」背後原因

台灣北端出現「秋潮」雲雨帶 鄭明典：類似梅雨鋒但緩和許多

伊恩颶風襲美國佛州 鄭明典：很特殊個案「恐釀數十億美元災損」

相關新聞

尼莎颱風今明兩天雨勢最大 驚人超大豪雨襲台北、宜蘭

中央氣象局持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報。尼莎颱風目前中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約310公里，以每小時17公里速度，向...

恐怖土石流淹沒台7英士路段 宜蘭前往大同及北橫都不通

北橫公路台7線86.5K，位於宜蘭大同鄉英士路段，因為受到尼莎颱風及共伴效應影響，造成上邊坡大量土石坍滑雙向阻斷，公路總...

尼莎颱風共伴效應 致災風雨威脅台灣 吳德榮：3典型秋颱特徵

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴...

預測極端降雨 氣象局擬再建2雷達站

今年七、八月，氣象局發布一七七次大雷雨即時訊息，上月底，宜蘭山區更在短短兩天內累積超過九百毫米雨量，被視為異常降雨累積。...

將過40歲生日 林依晨愛的人生下半場：「自私」是必須的

把愛化為思念的電波，好久不見的林依晨，在為人母後首度暢談她對孩子、對家人、對大自然、對自己的愛……以及愛的無限可能。

陽明山深夜坍方土石流 緊急搶通6：30中興路口開放通行

受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，陽明山擎天崗累積雨量已達近700毫米， 陽金公路往金山方向，中興路口前因土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。