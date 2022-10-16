致災雨襲台灣 尼莎颱風出現1特徵 鄭明典：顯示增強中

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出尼莎颱風雲圖，他指出，第20號颱風尼莎，看它周邊有毛毛的卷雲，那是高層強烈輻散氣流的特徵，輻散明顯表示颱風在增強中。

鄭明典說，台灣現在正受到尼莎颱風外圍雲系的影響，迎風面降雨持續，但是雨型並沒有明顯「東北季風共伴」的特徵，原因是大陸冷高壓尚未南下。

氣象局表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。超大豪雨地區：台北市及宜蘭縣山區。大豪雨地區：新竹縣山區。

氣象局發布宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，以及低能見度。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天雨勢增大，持續不停到明天，有些迎風面地區要特別注意。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，尼莎對台灣的影響有典型秋颱特徵，北部、東北部及東部產生致災性的大量降雨。