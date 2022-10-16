尼莎颱風今明兩天雨勢最大 驚人超大豪雨襲台北、宜蘭

中央氣象局持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報。尼莎颱風目前中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約310公里，以每小時17公里速度，向西進行。過去3小時強度略為增強，且暴風圈亦稍擴大，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨。

新竹以北、宜蘭、台東地區及南投山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨：台北市山區、宜蘭縣山區。

大豪雨：新竹縣山區。

豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、台中市山區、花蓮縣。

大雨：桃園市、新竹縣、南投縣山區、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島。

今天巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，避免前往海邊活動。

今天蘭嶼易有10至11級強陣風，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

自昨天0時至今天上午5時出現較大累積雨量：台北市擎天崗675.5毫米，宜蘭縣樂水分校523.5毫米，新竹縣西丘斯山370.0毫米，新北市五分山301.5毫米，台中市南湖圈谷273.5毫米，基隆市五堵228.0毫米，桃園市拉拉山221.0毫米。

氣象局說，受颱風外圍環流及東北季風增強影響，迎風面的降雨範圍擴大，北部、東半部及中部山區雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生，尤其東北部地區及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區降雨機率也偏高，整天不時的有短暫陣雨發生。

溫度方面，今天各地氣溫稍降低，北部、東北部溫度整天約23至26度，中南部及花東地區早晚低溫約23到26度，白天最高溫28至31度，留意溫度的變化。

氣象局說，台灣附近風力持續增強，各地將出現較平常強的風力，嘉義以北、恆春半島空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部及台南沿海空曠地區亦有較強陣風，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，避免前往海上作業及海邊活動。

明天颱風外圍環流及東北季風影響，降雨仍多，北部及東半部地區有陣雨，新竹以北、東半部地區及恆春半島容易出現局部大雨或豪雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨。

這波東北季風帶來的冷空氣較強，明天各地天氣轉涼，尤其西半部及東北部感受會格外明顯。

周二、周三東北季風影響，各地天氣較涼，中部以北及東北部低溫約19度，中南部高溫不到30度；迎風面新竹以北及東半部降雨減少，不過基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，周二二新竹、苗栗及中南部山區仍有零星短暫雨。

周四東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；桃園以北及東北部、東部地區有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局說，明天、周二東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有9至12級的強陣風，高屏地區亦有較強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，特別注意安全。

23日至25日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。