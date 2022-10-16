快訊

陽明山驚傳坍方、土石流 陽金公路中興路口暫無法通行

尼莎颱風共伴效應 致災風雨威脅台灣 吳德榮：3典型秋颱特徵

尼莎颱風共伴效應 致災風雨威脅台灣 吳德榮：3典型秋颱特徵

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴士海峽，在通過後、將轉西南西進入南海。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴士海峽，在通過後、將轉西南西進入南海。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴士海峽，在通過後、將轉西南西進入南海，不過，對台灣的威脅，千萬不要以為僅有巴士海峽海上警報而已。

他說，尼莎對台灣的影響有3個典型秋颱的特徵：

1、其外圍環流與東北季風的共伴效應，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生致災性的大量降雨。

2、暴風圈雖未觸及陸地，但共伴效應造成氣壓梯度增大，為暴風圈外的地區（海面及陸地），帶來不遜於暴風圈內的強風。

3、東北季風後有冷空氣南下，明天、周二北台灣將轉濕冷。都需謹慎防範、因應。

吳德榮說， 今、明兩天因共伴效應，北部、東半部有致災性的大量降雨，尤其北部山區、東北部及東部要注意防範坍方、落石、土石流。

他表示，其他地區亦有間歇性降雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近氣壓梯度逐日增大，各海面及陸地風力逐漸增強，均應慎防強風所帶來的災害。今天北部23至27度，中部22至33度，南部23至33度，東部24至30度。

吳德榮說，明天冷空氣南下，各地氣溫降，北台灣轉濕冷，其他地區轉涼。周二北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷；明晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在17度左右。

吳德榮表示，周三、周四天氣漸趨好轉，周三北部、東半部有局部短暫雨，北台灣偏冷，中南部多雲時晴、早晚冷；周四各地晴時多雲，東北部仍有局部短暫雨的機率；各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，周五、周六又有熱帶擾動，循著大致類似尼莎的路徑，通過呂宋島北端或巴士海峽一帶，但為期末模擬、有不確定性，天氣的變化待觀察。

吳德榮 巴士 共伴效應

延伸閱讀

明天共伴效應發威 對台灣「有威脅」 吳德榮：慎防致災雨及強風

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

桑卡颱風最快明生成！周六起最靠近台灣 吳德榮：莫小覷

天氣好轉 明低溫下探16度 吳德榮：下周日留意秋颱共伴

相關新聞

尼莎颱風今明兩天雨勢最大 驚人超大豪雨襲台北、宜蘭

中央氣象局持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報。尼莎颱風目前中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約310公里，以每小時17公里速度，向...

陽明山驚傳坍方、土石流 陽金公路中興路口暫無法通行

陽明山國家公園官方臉書粉專公布，陽金公路中興路口暫時無法通行。目前陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流的情形，請民眾...

尼莎颱風共伴效應 致災風雨威脅台灣 吳德榮：3典型秋颱特徵

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴...

預測極端降雨 氣象局擬再建2雷達站

今年七、八月，氣象局發布一七七次大雷雨即時訊息，上月底，宜蘭山區更在短短兩天內累積超過九百毫米雨量，被視為異常降雨累積。...

重返自信光滑肌膚！網熱議毛孔粗大原因與改善方法

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「毛孔粗大」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的毛孔粗大原因網路聲量排行。

輕颱尼莎+東北季風 今明雨勢再增強

輕度颱風尼莎昨下午二時生成，氣象局隨即針對巴士海峽及東沙島海面發布海上颱風警報，台北市山區發布超大豪雨警報。颱風今預計將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。