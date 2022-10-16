尼莎颱風共伴效應 致災風雨威脅台灣 吳德榮：3典型秋颱特徵

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴士海峽，在通過後、將轉西南西進入南海，不過，對台灣的威脅，千萬不要以為僅有巴士海峽海上警報而已。

他說，尼莎對台灣的影響有3個典型秋颱的特徵：

1、其外圍環流與東北季風的共伴效應，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生致災性的大量降雨。

2、暴風圈雖未觸及陸地，但共伴效應造成氣壓梯度增大，為暴風圈外的地區（海面及陸地），帶來不遜於暴風圈內的強風。

3、東北季風後有冷空氣南下，明天、周二北台灣將轉濕冷。都需謹慎防範、因應。

吳德榮說， 今、明兩天因共伴效應，北部、東半部有致災性的大量降雨，尤其北部山區、東北部及東部要注意防範坍方、落石、土石流。

他表示，其他地區亦有間歇性降雨，局部地區有較大雨勢。台灣附近氣壓梯度逐日增大，各海面及陸地風力逐漸增強，均應慎防強風所帶來的災害。今天北部23至27度，中部22至33度，南部23至33度，東部24至30度。

吳德榮說，明天冷空氣南下，各地氣溫降，北台灣轉濕冷，其他地區轉涼。周二北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台灣濕冷，中南部早晚偏冷；明晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在17度左右。

吳德榮表示，周三、周四天氣漸趨好轉，周三北部、東半部有局部短暫雨，北台灣偏冷，中南部多雲時晴、早晚冷；周四各地晴時多雲，東北部仍有局部短暫雨的機率；各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，周五、周六又有熱帶擾動，循著大致類似尼莎的路徑，通過呂宋島北端或巴士海峽一帶，但為期末模擬、有不確定性，天氣的變化待觀察。