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青壯年專任教授數連五年下跌 高教恐現人才斷層危機

吸引青年回流 唐氏症基金會投入公托 四鄉五島守護孩童

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
為滿足馬祖在地公托需求，唐氏症基金會近年陸續於四鄉五島建置公共托育中心，讓馬祖青年更願意生育下一代。圖／唐氏症基金會提供
為滿足馬祖在地公托需求，唐氏症基金會近年陸續於四鄉五島建置公共托育中心，讓馬祖青年更願意生育下一代。圖／唐氏症基金會提供

依照國際標準，身心障礙者通常占人口總數約一成，當中也包含唐氏症患者。唐氏症基金會盼身心障礙者與一般人一樣，能自由就業，領到基本工資，近年將服務推展至馬祖，起初規畫設置庇護工場、民宿等，後來得知馬祖更面臨托嬰、拖育困境，基金會決定先建設公托，至今馬祖四鄉五島全都有了唐氏症基金會設立的公托據點，吸引許多馬祖青年返鄉，養育下一代。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，馬祖青年大多到外地工作，留在當地的不多，所生孩子多半由長輩幫忙帶，「隔代教養」普遍。有一次他在早餐店看到阿公、阿嬤忙著做早餐，孫子就在滾燙的熱鍋旁奔跑玩耍，若不小心燙到、發生意外，讓人特別不捨。唐氏症基金會於103年起，就決定在馬祖做公托，提供0到3歲一般孩子托育服務。

「起初長輩質疑托育老師沒過結婚，怎麼會帶孩子？」林正俠坦言，馬祖民風保守，基金會在東引成立第一家公托中心時，僅收到一名幼童，大多的鄉親仍認為孩子自己帶就好，推行公托碰到很大困境。後來挨家挨戶拜訪，邀請阿公阿嬤帶孫子來教室熟悉環境，專業老師帶著小朋友試玩、試教，磨合將近半年，才獲得鄉親認同，最初僅收到1個孩子，現在早已爆滿得候補。

林正俠說，透過連江縣長劉增應、議長張永江回饋，得知馬祖年輕人隨著公托建設後，更願意返鄉就業、在地生育、陪伴年長父母，吸引年輕人回流。

他表示，基金會也將早期療育資源投入馬祖公托中，定期檢視孩子的學習進度，若孩子在發展階段，對話、遊戲等語言、肢體或口語表達上出現落後，甚至需要透過醫療支持時，基金會會即時給予父母建議，讓孩子得到最好的照顧。

馬祖四鄉五島從東引、南竿、東莒、西莒、北竿，至今都有唐氏症基金會所設立的公托中心，而唐氏症基金會10月14日更啟用在北竿遊客中心設立的「愛不囉嗦」公益商店及咖啡店，結合觀光與公益創造在地工作機會，未來也能讓身心障礙孩子、唐寶寶安心就業，除提供馬祖特色限量商品，也會結合文創設計，或開設煮咖啡、手工餅乾等DIY體驗課程。

林正俠期許，無論是嬰幼兒的公托中心、還是年長者的日照中心，都是未來規畫方向，尤其成年的身心障礙者，他們的父母也會老，無力繼續照顧身心障礙孩子，若有更多就業場所進用身心障礙者就業，就能成為身心障礙家庭最大的後盾，也希望將偏鄉地區與台灣接軌，給予身心障礙家庭更多照顧。

為滿足馬祖在地公托需求，唐氏症基金會近年陸續於四鄉五島建置公共托育中心，讓馬祖青年更願意生育下一代。圖／唐氏症基金會提供
為滿足馬祖在地公托需求，唐氏症基金會近年陸續於四鄉五島建置公共托育中心，讓馬祖青年更願意生育下一代。圖／唐氏症基金會提供

馬祖 唐氏症 父母

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