星兒家族充滿愛 他用畫筆揮灑幸福時刻奪獎

育成社會福利基金會第13屆繪畫比賽，以幸福動物園為題，吸引近600人投稿。今舉辦頒獎典禮，獲成人組第2名、網路人氣獎第1名的郝先誠，擁有愛他的爸媽與三個姊姊，姊姊更為他投身職能、語言治療等工作，先誠以活潑、富有生命力的動物家族來表達他的幸福時刻；兒童組優等及網路人氣第3名的青原，則與媽媽、姊姊相依為命，一家三口為了北上領獎，今首度體驗搭高鐵。

育成基金會董事長陳節如表示，繪畫比賽舉辦13屆以來，超過6600幅作品投稿，心智障礙者雖無法完整表達所看、所聽或所想，但透過繪畫卻能抒發澎湃的情感與創意，也開啟大眾了解他們的視窗。育成至今辦了70多場實體與網路的巡迴畫展，達50萬觀賞人次，成功建構出愛與藝術的最佳溝通平台。

25歲的大男孩郝先誠，患有自閉症及過動等多重障礙，爸媽一度挫折，但走過辛苦過程，看到先誠的進步，備感欣慰，三個姐姐們也很接納先誠，從不忌諱同學朋友知道她們是星兒家族，常帶先誠出遊，更因他而投入生物科技、職能治療、及語言治療等領域工作。

從小學畫畫就常獲獎及受邀展出的先誠，這次畫出喜樂森林，透過活潑富有生命力的動物家族表達幸福時刻，評審們說先誠的用色豐富獨特，筆觸有力，先誠很高興自己獲得成人組及網路人氣王票選第二名，今天特別從台南來領獎。

本次勇奪青少組第二名的孫郁茵，患有中度唐氏症，喜歡唱歌、很能爬山，從小就學習音樂畫畫，還隨著樂團到處公益演出。郁茵這次畫出了住家附近的鄉間田野景象，跟媽媽散步，追著蝴蝶奔跑，在大樹下與狗兒嬉戲，用超現實的手法將動物擬人化備受評審讚賞。全家對郁茵的獲獎十分開心，她更是興奮又期待，早就準備好要上台領獎的洋裝。

來自高雄的青原，小學六年級，患有輕度自閉症，與媽媽姊姊相依為命，堅強的媽媽辛苦工作之餘仍積極帶他接受早療，孝順懂事的姊姊更是照顧青原的好幫手，多年前青原因認知與學習較弱，加上碰到許多老師與同學的不理解，求學之路很辛苦，好在現在愈來愈適應，今年初青原才開始學畫畫，這次畫出跟最愛的長頸鹿玩耍的快樂，就得到兒童組優等獎及網路人氣王票選第三名，此次北上領獎，全家還能搭上人生首次的高鐵，三人開心得不得了。